Instagram down, l’app di Zuckerberg si blocca di nuovo: segnalazioni da tutta Italia Instagram down, l’app di Zuckerberg si blocca di nuovo: segnalazioni da tutta Italia per il social di condivisione foto. Ma cosa sta succedendo? Secondo il sito Down Detector, a partire dalle 20,15 circa sono arrivate le prime segnalazioni di utenti che non riuscivano a caricare il feed di Instagram o ad accedere alle Insta Stories dei propri amici.

A cura di Ida Artiaco

Instagram down, l'app di Mark Zuckerberg dedicata alla condivisione di foto si blocca di nuovo. Stanno infatti arrivando segnalazioni da tutta Italia ma anche dal resto d'Europa. Dopo il malfunzionamento che lunedì scorso ha coinvolto tutti i social del numero uno di Facebook compresi Instagram e WhatsApp, nuovi disagi sono stati individuati anche oggi venerdì 8 ottobre. Secondo il sito Down Detector, che rileva le anomalie delle piattaforme social del web, a partire dalle 20,15 circa sono arrivate le prime segnalazioni di utenti che non riuscivano a caricare il feed di Instagram o ad accedere alle Insta Stories dei propri amici. Al momento sono oltre 5mila i commenti ricevuti dal sito.

Immediate le scuse del colosso tecnologico, che in un tweet ha scritto: "Siamo consapevoli che alcune persone hanno problemi ad accedere alle nostre app e ai nostri prodotti. Stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità il più rapidamente possibile e ci scusiamo per gli eventuali disagi".

Sempre su Twitter sono immediatamente partiti i commenti di quanti non riescono ad utilizzare la famosa piattaforma social. "Io ed Instagram che facciamo a gara a chi è più in down questa settimana", ha scritto Ghia, "Instagram down ma lo scopro dai meme su Instagram. Sono: confuso", ha scritto Francesco, ma i tweet dedicati al malfunzionamento di questa sera sono già centinaia. Fortunatamente, però, pare che dopo pochi minuti Instagram abbia ripreso a funzionare regolarmente per buona parte degli utenti coinvolti, per cui sembra non assisterà al vero e proprio blackout di più di 5 ore che ha coinvolto i social di Zuckerberg all'inizio della settimana lasciando mezzo mondo in preda al panico.