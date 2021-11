Instagram down, nuovi problemi per l’app di Zuckerberg: segnalazioni da tutta Italia Instagram down, l’app di Zuckerberg si blocca di nuovo: segnalazioni anche dall’Italia per il social di condivisione foto. Ma cosa sta succedendo? Secondo il sito Down Detector, a partire dalle 20 circa sono arrivate le prime segnalazioni di utenti che non riuscivano a caricare il feed di Instagram o ad accedere alle Insta Stories dei propri amici.

A cura di Ida Artiaco

Ancora problemi per Instagram: l'app di Zuckerberg dedicata alla condivisione di foto e video, infatti, è down per molti utenti in Italia e in altri Paesi, come risulta dalle segnalazioni che arrivano su Twitter e sul sito Downdetector dalle 20 circa di oggi, mercoledì 3 novembre. Stando a quanto riportato, tra i disagi maggiori ci sono il mancato caricamento del feed e l'impossibilità di inviare messaggi in direct. L'azienda ha fatto sapere si essere al lavoro per risolvere i disservizi che si sono verificati a poche settimane di distanza dal malfunzionamento che ha coinvolto tutti i social del numero uno di Facebook compresi Instagram e WhatsApp.

Intanto, l'hashtag #InstagramDown è entrato in tendenza su Twitter, dove proprio Instagram ha scritto: "Siamo a conoscenza che al momento alcuni di voi hanno problemi ad accedere alle nostre app di messaggistica. Stiamo lavorando per sistemare le cose il più rapidamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente e tenete duro".

Come riferisce il DailyMail, molte segnalazioni di disservizi sarebbero giunte da New York ma anche da Los Angeles, California e Phoenix, Arizona. Qui però le cose andrebbero ancora peggio dal momento che il down riguarderebbe tutte e tre le app di Zuckerberg, con interruzioni e problematiche piuttosto evidenti. Disagi anche per Messenger, che sarebbe in down sia nella versione desktop che app.