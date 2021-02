Pochi mesi fa Instagram ha lanciato una nuova sezione dell'app dedicata ai video in verticale di breve durata chiamata Reel. La somiglianza con le clip dell'app concorrente TikTok era evidente, ma ora il social network fotografico ha intenzione di rompere ogni legame con la piattaforma di condivisione cinese: a partire dai prossimi giorni inizierà infatti a penalizzare i contenuti video al cui interno è visibile il logo di TikTok, riducendone artificialmente la diffusione presso gli spettatori dei Reel.

Loghi e watermark vietati

La notizia non è stata data con un annuncio vero e proprio, ma attraverso la pubblicazione di nuove linee guida dedicate ai creator che con i Reel intendono promuovere i propri prodotti o perseguire una carriera da artista o influencer. L'app cinese non viene menzionata esplicitamente, ma la norma è ugualmente abbastanze esplicita: gli algoritmi di raccomandazione di Instagram penalizzeranno i contenuti "visibilmente riciclati da altre app – ad esempio mostrano loghi o watermark".

TikTok nel mirino

Difficile non pensare proprio a TikTok: il nome della piattaforma è finito nei mesi sulla bocca di tutti proprio perché i gestori hanno consentito da subito agli utenti di esportare i propri video in altre app a patto di lasciarne il logo bene in vista. Gli stessi Reel all'interno dell'app del gruppo Facebook sono riusciti a decollare in breve tempo proprio perché online già abbondavano contenuti in verticale: se la possibilità di riciclare i tiktok su Instagram fosse stata limitata da subito, quella sezione dell'app non avrebbe avuto spettatori.

Il cambio di rotta

Evidentemente ora i Reel hanno abbastanza seguito da permettere ai gestori di Instagram di lanciare un diktat che però farà scontenti molti creatori di contenuti. La pratica di riciclare video per usarli su entrambe le piattaforme ha fatto risparmiare tempo ai creator che fino a oggi potevano comodamente rivolgersi a due tipologie di pubblico in una volta sola. Da ora questi utenti dovranno scegliere: pubblicare video riciclati con il rischio che vengano oscurati dal social, realizzare video originali per Instagram Reel diversi da quelli di TikTok o girare il medesimo contenuto per entrambe le piattaforme ma perdendo tempo per modificarli in entrambe le app in modo da evitare la comparsa del logo nei Reel.