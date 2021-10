Instagram “spegne” IGTV: che fine faranno i video sul social La priorità al momento sembra essere quella di puntare sui Reel, i video brevi che fanno concorrenza diretta allo strapotere della piattaforma che effettivamente dal 2018 a oggi è riuscita a diffondere il culto dei video verticali – ovvero TikTok. Le clip al momento riconducibili a IGTV però non sono destinate a sparire.

A cura di Lorenzo Longhitano

Lanciata nel 2018, la sezione IGTV di Instagram doveva rappresentare l'inizio di una nuova era nel consumo di video in verticale sullo smartphone. Circa 3 anni dopo, il social network fotografico è pronto a smantellare il progetto e ripensare l'organizzazione dei contenuti video al suo interno. La priorità al momento sembra essere quella di puntare sui Reel, i video brevi che fanno concorrenza diretta allo strapotere della piattaforma che effettivamente dal 2018 a oggi è riuscita a diffondere il culto dei video verticali – ovvero TikTok.

Cosa succede ai video di IGTV su Instagram

L'operazione che avrà luogo a partire da oggi è a metà strada tra la riorganizzazione interna e il rebranding. Da una parte i video verticali di IGTV non godranno più di uno spazio dedicato a loro all'interno della piattaforma, e saranno equiparati ai contenuti già pubblicabili all'interno del feed principale dell'app; questi ultimi, in cambio, potranno durare fino a 60 minuti esattamente come avvenuto fino a oggi per i video di IGTV. I contenuti video di lunga durata non sono però destinati a scomparire da Instagram: finiranno tutti sotto un nuovo nome, ovvero Instagram TV, si potranno vedere tra le foto pubblicate nei profili degli utenti e nella sezione Esplora, e si potranno sfogliare in esclusiva attraverso l'app dedicata, che da IGTV subirà il medesimo cambio di nome in Instagram TV.

Spazio ai Reel

La modifica non tocca ovviamente i Reel, il formato basato su contenuti di breve durata e remix video e musicali che Instagram ha ideato all'inseguimento di TikTok. Le clip brevi continueranno a godere di una loro scorciatoia ben visibile all'interno dell'app di condivisione, di soluzioni pubblicitarie per inframmezzare i contenuti e di un collegamento incrociato all'interno del feed di Facebook.