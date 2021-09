iPhone 12 in offerta speciale su Amazon in occasione del lancio del nuovo iPhone 13 In attesa dell’uscita del nuovo iPhone 13, Amazon mette in vendita l’ultimo iPhone 12 da 64 GB ad un prezzo molto vantaggioso, con un risparmio di quasi 200 Euro. Per tutti gli amanti dei prodotti della mela moriscata e per chi cerca un iPhone di ultimissima generazione senza spendere troppo, questa è l’occasione giusta da non farsi sfuggire. L’iPhone 12 da 64 GB, infatti, è disponibile sul noto marketplace americano a 749 Euro: ecco come acquistarlo e quali sono i colori disponibili.

Si dice che settembre sia il mese dei buoni propositi e per la Apple lo è di certo! Anche quest'anno la mela morsicata più famosa del mondo ha scelto questo periodo dell'anno per presentare l'uscita del nuovo iPhone 13, un modello super tecnologico dotato persino di un satellite (stando a quanto emerge dalle prime indiscrezioni).

Ma la notizia interessante è che, in occasione della nuova uscita, Amazon ha deciso di applicare un'offerta davvero speciale sull'iPhone 12.

L'ultimo modello di casa Apple, infatti, l'iPhone 12 da 64 GB, disponibile in diverse colorazioni, è acquistabile a soli 749€, circa 200 Euro in meno rispetto al prezzo di mercato.

Uno smartphone potente, compatto e dal design retrò con elementi moderni che lo rendono resistente e leggero. La punta di diamante è rappresentata dal processore A14 Bionic, il chip più veloce mai visto su uno smart­phone. Un display OLED edge-to-edge e il vetro con una protezione con il Ceramic Shield, per una resistenza alle cadute quattro volte superiore. Per non parlare della qualità di foto e video: con un sistema di doppia fotocamera Smart HDR 3 è in grado di bilanciare gli elementi nell’inquadratura, enfatizzando i dettagli del soggetto principale.

Insomma, l'iPhone 12 non ha bisogno di ulteriori presentazioni: tutto ciò che occorre fare è approfittare di quest'offerta attiva su Amazon prima dell'arrivo dell'iPhone 13.