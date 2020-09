Da oggi tra le attività finanziate dal numero uno di Amazon, Jeff Bezos, c'è anche una scuola materna gratuita: si chiamerà Bezos Academy, è uno dei progetti finanziati dal Day 1 Fund – il fondo per le attività benefiche istituito dal patron del colosso di ecommerce nel 2018 – e ha aperto a Des Moines, cittadina a sud di Seattle dove il gruppo ha il suo quartier generale.

La scuola aprirà ufficialmente i battenti il 19 ottobre, quando i bambini locali dai 3 ai 5 anni provenienti dalle famiglie meno abbienti potranno iniziare a frequentarne le aule per 5 giorni alla settimana per tutto l'anno scolastico. Il denaro necessario a portare avanti le attività dell'asilo arriverà tutto dal Day One Fund, che ha una disponibilità di ben 2 miliardi di dollari (ma attraverso il quale vengono finanziate anche altre iniziative).

Il progetto appena annunciato del resto si concentra proprio su questo obbiettivo: offrire ai bambini meno fortunati l'opportunità di ricevere un'educazione di buon livello in un momento cruciale per l'apprendimento e la formazione della personalità. In questo senso la Bezos Academy che traghetterà le bambine e i bambini di Des Moines verso le scuole elementari sarà un test per il lancio di una vera e propria rete di asili in tutto il Paese. L'insegnamento in tutti gli istituti sarà ispirato al metodo Montessori, del quale lo stesso Bezos ha fatto esperienza in tenera età.

Non è stato reso noto dove né quando apriranno le prossime scuole del programma Day 1 Academies, ma stando a quanto riferito dai portavoce del fondo alcuni dei criteri presi in considerazione per trovare nuove aree dove intervenire includono i livelli di reddito della popolazione, la loro partecipazione a programmi di aiuto alimentare e la disponiblità da parte delle aziende locali di sostenere il progetto con il proprio contributo.