Il tiktoker Khaby Lame ormai ha raggiunto un livello di fama tale da aver superato non solo i confini della piattaforma di condivisione video cinese, ma anche quelli dei social network e del web in senso più ampio. L'ultima testimonianza arriva dal mondo della musica: il ventunenne di Chivasso è diventato infatti il protagonista di In Da Getto, l'ultimo singolo del cantante colombiano J Balvin realizzato in collaborazione con Skrillex. Il ragazzo appare sulla copertina della produzione, anche se si limiterà a prestare l'immagine all'opera senza collaborarvi attivamente.

Il post su Instagram

La notizia l'ha data lo stesso cantante sul suo profilo Instagram, dove è seguito da poco meno di 50 milioni di persone. La didascalia della foto pubblicata nelle scorse ore recita "Ecco la copertina ufficiale di #indagetto con il mio amico Khaby", mentre nell'immagine il ragazzo è sostanzialmente l'unico protagonista, ritratto in piano americano con uno sfondo in tinta unita e impegnato nella posa che l'ha reso famoso nei suoi tiktok. Il contenuto aggiuntivo legato al post è un video realizzato dallo stesso Khaby, che lo ritrae mentre "scopre" di essere finito sulla copertina del singolo e reagisce con soddisfazione.

Il brano di J Balvin e Skrillex

L'opera che vede Khaby Lame in copertina è un brano particolarmente atteso, da due degli artisti più famosi delle rispettive scene musicali. J Balvin è un cantante e produttore discografico attivo nel del reggaeton, nonché uno degli artisti più celebri nell'ambito della musica latina. Skrillex è diventato celebre come DJ di musica dubstep e ha intrapreso una carriera da produttore discografico nel medesimo ambito. Insieme i due vantano decine di milioni di dischi venduti in tutto il mondo e una presenza ricorrente nelle classifiche di vendita in diversi Paesi. In Da Getto dovrebbe unire i rispettivi mondi, con Khaby Lame a fare da ambasciatore per il risultato di questa collaborazione.