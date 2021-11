Khaby Lame finisce in Squid Game contro Ibrahimović: il tiktok diventa virale L’ultimo tiktok pubblicato sul profilo dell’influencer di Chivasso lo vede contrapposto a una vera e propria leggenda del mondo del calcio, all’interno di una ambientazione diventata ormai nota a milioni di spettatori. In meno di un giorno il contenuto ha raccolto più di 50 milioni di visualizzazioni.

A cura di Lorenzo Longhitano

Due dei fenomeni online più popolari degli ultimi mesi si sono inconrati nelle ultime ore: da una parte Khaby Lame, tiktoker dalla carriera fulminante che l'ha portato a raccogliere 120 milioni di seguaci in meno di un anno; dall'altra Squid Game, serie TV sudcoreana che è diventata in ancora meno tempo il contenuto più visto in assoluto su Netflix a livello mondiale. Il risultato è un tiktok pubblicato sul profilo di Khaby Lame che ha per tema proprio l'opera del regista Hwang Dong-hyuk e vanta un ospite d'eccezione: il calciatore svedese Zlatan Ibrahimović.

Khaby Lame contro Zlatan Ibrahimović

Nello stile dei video di Khaby Lame, la clip si svolge in modo piuttosto semplice e si basa su una delle prove letali che hanno reso istantaneamente celebre la serie in tutto il mondo. Il tiktoker si impegna a superare il gioco proposto in un modo piuttosto creativo, al quale probabilmente avranno pensato anche gli spettatori della serie vedendo l'episodio in questione; al termine del percorso si trova però il cammino sbarrato da uno dei misteriosi addetti al gioco, vestiti e bardati di maschera come nella serie: dietro alla maschera si nasconde proprio Ibrahimović, che spedisce il povero Khaby al suo destino sbeffeggiandolo.

Il video è un modo come un altro per omaggiare una serie che ormai non ha quasi più bisogno di presentazioni, e per Khaby è l'ennesima collaborazione stellare messa a segno nel giro di pochi mesi – da quando aprì il suo profilo TikTok per gioco e per noia durante la pandemia di Covid-19. Oggi il ragazzo è un influencer riconosciuto in tutto il mondo da una categoria sempre più ampia di persone, e non stupisce che in meno di un giorno il suo tiktok sia stato visto da oltre 50 milioni di persone: oltre a lui, anche gli altri soggetti coinvolti nell'operazione sono diventati leggende contemporanee nei rispettivi ambiti.