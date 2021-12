Khaby Lame ora è un fumetto: così il tiktoker è diventato un supereroe Il tiktoker di Chivasso ha seguito le orme di altri creator famosi ed è diventato il protagonista di un fumetto tutto suo. Ecco di cosa parla.

A cura di Lorenzo Longhitano

Dopo essere diventato imperatore di TikTok con un seguito di oltre 123 milioni di follower conquistati in meno di un anno, Khaby Lame ha appena compiuto la trasformazione in supereroe. È avvenuto con Super Easy, fumetto ufficiale che per protagonista ha proprio il tiktoker di Chivasso impegnato in una serie di storie dove metterà i suoi "super poteri" al servizio del mondo.

I precedenti

Khaby Lame non è il primo influencer nato su social e piattaforme di condivisione ad aver deciso di lanciarsi nel mondo dei fumetti. Da Himorta a Favij, le trasposizioni su carta degli idoli digitali di giovani e giovanissimi sortiscono da sempre un triplo effetto: aiutano a far conoscere i personaggi presso un pubblico più vasto, stringono il legame tra i protagonisti e i loro fan e non da ultimo garantiscono un ritorno economico sulla fama dei personaggi stessi.

Di cosa parla Super Easy, il fumetto ufficiale di Khaby Lame

Nel caso di Khaby Lame, il suo fumetto ufficiale è un volume da 152 pagine dalla trama non troppo complessa, che del resto riprende le modalità con le quali l'influencer è diventato celebre su TikTok: risolvendo con il suo gesto delle mani ormai celebre le complicazioni più assurde e inutili incontrate all'interno della piattaforma di condivisione. Il lato interessante dell'opera è uno scorcio sulle origini del supereroe Super Easy che si rifà alle origini di Khaby Lame come Influencer: nel libro sono infatti presenti tracce delle origini di Khaby, del suo Paese natale e del quartiere dove abita e nel quale ha iniziato a mostrare i suoi "poteri".

Dalla origin story, la trama del fumetto non poteva che evolversi con un supercattivo a fare da contraltare al supereroe, che in questo caso prende il nome di Mr. Domino, maestro delle complicazioni inutili che Super Easy dovrà affrontare nientemeno che "per semplificare le storture del mondo".