Khaby Lame sta per lanciare un negozio di vestiti Il tiktoker da 100 milioni di fan ha pronto un portale di ecommerce dove venderà prodotti a lui dedicati – da capi di abbigliamento ad accessori di vario genere – che mostreranno in bella vista il suo nome. Battezzato Khaby Shop, il sito è già online anche se per il momento non è accessibile a tutti.

A cura di Lorenzo Longhitano

Da tutto il successo che ha raggiunto in pochi mesi, il tiktoker Khaby Lame non ha ancora veramente cercato di guadagnare qualcosa. Il ventunenne creator ormai famoso anche su Instagram e al di fuori del panorama social vanta più di 100 milioni di fan in tutto il mondo (senza contare un pubblico ancora più ampio che lo conosce pur senza seguirlo online), eppure finora gli introiti ufficiali legati alla sua attività su Internet sono stati principalmente quelli legati a TikTok, che lo hanno ricompensato per le visualizzazioni ottenute dalle sue clip. La situazione sta per cambiare a breve: il ragazzo sta infatti per aprire un negozio online con prodotti a lui dedicati – da capi di abbigliamento ad accessori di vario genere – che mostreranno in bella vista il suo nome. Battezzato Khaby Shop, l'ecommerce è già online anche se per il momento non è accessibile a tutti.

L'annuncio online

La notizia dell'apertura del negozio è stata data sul profilo Instagram dedicato all'iniziativa e il sito del portale si può raggiungere a questo indirizzo, ma quest'ultimo per il momento riporta una paginata temporanea nella quale si dà l'opportunità ai clienti interessati di lasciare il proprio indirizzo email per essere contattati direttamente nel giorno del lancio. Gli utenti provvisti di password privata possono già navigare all'interno del negozio, ma per tutti gli altri occorrerà attendere una data non ancora specificata. Non è chiaro neppure cosa sarà messo in vendita di preciso nel Khaby Shop, anche se in questo caso è possibile ipotizzare che si tratterà di capi di abbigliamento e accessori con il nome della star social e possibilmente una sorta di logo che potrebbe essere quello dello stesso shop: una illustrazione di Khaby Lame nella sua posa preferita.

Disponibilità limitate

Quel che è chiaro dalla descrizione dell'iniziativa è che si tratterà di un esperimento in divenire. Il messaggio iniziale parla infatti di prodotti limitati in magazzino, il che vuol dire che gli accordi con i partner scelti da Khaby e i suoi collaboratori prevedono una fornitura di un numero esiguo di capi, che potrà eventualmente essere regolata al rialzo in caso la domanda si faccia più consistente del previsto. La soluzione consente di evitare costi legati a invenduto e stoccaggio della merce, ma significa anche che per acquistare i prodotti offerti occorrerà essere veloci.