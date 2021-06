Khaby Lame è ancora nel mezzo di una crescita social che prosegue a ritmi mai visti. In pochi mesi è passato dall'essere conosciuto da una ristretta cerchia di fan in Italia a diventare una delle personalità più seguite nel mondo all'interno delle piattaforma di condivisione. L'improvvisa fama non gli ha però impedito di continuare a coltivare i suoi affetti, anzi: il tiktoker di Chivasso potrebbe avere in programma addirittura un matrimonio. Il ragazzo non ha mai parlato esplicitamente dei suoi piani in merito, eppure nelle scorse ore si è mostrato in una serie di storie su Instagram che potrebbero far pensare a una cerimonia imminente.

Chi è la ragazza di Khaby Lame

Che Khaby Lame sia fidanzato felicemente non è un mistero, tanto e nelle sue storie la sua ragazza appare spesso: si chiama Zaira Nucci, ha 18 anni ed è originaria di Sciacca, in provincia di Agrigento. Khaby ha già raccontato in passato come i due si siano conosciuti, insieme a tutti gli aspetti che apprezza di lei. Il rapporto è relativamente recente, ma vede già i due ragazzi molto legati: abbracci e momenti romantici hanno fatto più volte capolino nei profili di entrambi, anche se l'incontro documentato nelle ultime ore ha attirato l'attenzione dei fan di Khaby per un particolare non indifferente: un anello al dito di Zaira che ricorda un anello di fidanzamente.

L'indizio su Instagram

La storia in questione non è già più disponibile, ma si inserisce nel contesto di quello che sembra essere stato l'ultimo weekend passato insieme dalla coppia sul Lago Maggiore. In una storia in particolare i due si mostrano mano nella mano mettendo quasi in evidenza il gioiello al dito di Zaira. Ovviamente non è detto che l'anello rappresenti effettivamente una promessa di matrimonio, ma in caso affermativo le conferme non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi mesi.