Khaby Lame sta per superare Charli D’Amelio: quando diventerà il tiktoker più seguito al mondo Pochi giorni fa il tiktoker di Chivasso ha festeggiato i 100 milioni di fan conquistati sulla piattaforma di condivisione cinese, ma il ritmo al quale il suo seguito sta crescendo lo ha messo sulla buona strada per superare la numero uno in classifica e diventare la persona più seguita al mondo all’interno dell’app.

A cura di Lorenzo Longhitano

A meno di clamorosi imprevisti, Khaby Lame è sulla buona strada per diventare il tiktoker più seguito al mondo. Dopo un esordio che l'ha accumulato a molti altri creator presenti sulla piattaforma, da questa primavera il ventunenne di Chivasso ha conquistato la piattaforma di condivisione attirando a se milioni di nuovi follower ogni giorno che passava. Al momento si trova al secondo posto nella classifica delle personalità più seguite di TikTok in tutto il mondo, e davanti a sé si trova solo Charli D'Amelio, celebre influencer e ballerina nonché regina del social da più di un anno: la distanza tra i due si sta però accorciando in modo costante, tanto che ormai è possibile prevedere in qualche misura quando avverrà il sorpasso.

Da una parte infatti i dati di TikTok rivelano come Khaby Lame si è sia già lasciato alle spalle il suo momento di crescita più esplosiva: sono passati i giorni in cui il ragazzo conquistava 3 milioni di nuovi fan in un solo giorno. D'altro canto la sua crescita in termini di seguito social si sta stabilizzando e ai suoi follower ormai affezionati si sta aggiungendo un seguito di nuovi spettatori abituali capace comunque di far girare la testa: negli ultimi 30 giorni la media di nuovi follower che hanno iniziato a seguire le aventure di Khaby su TikTok è stata di oltre 400.000 persone al giorno. Charli D'Amelio non può vantare da tempo numeri simili, e forse tutto sommato non ne ha neppure più bisogno: la sua carriera è avviata ben al di fuori dei confini di TikTok, dove ha a più riprese affermato di non sentirsi più pienamente a suo agio. Sta di fatto che i nuovi utenti che nell'ultimo mese hanno deciso di seguirla sono stati poco più di due milioni, per una media di meno di 100.000 ogni giorno.

Considerato che i due tiktoker sono separati da appena 20 milioni di follower — Khaby ne vanta 102 milioni mentre Charli 122 — il divario tra i due potrebbe azzerarsi in circa 60 giorni. Le variabili in considerazione al riguardo ovviamente sono molto numerose, a cominciare dagli algoritmi di TikTok che restano imperscrutabili e ignoti a chiunque lavori fuori dall'azienda; se così fosse però questo autunno Khaby Lame potrebbe trovarsi a festeggiare il suo ennesimo traguardo.