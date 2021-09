Kylie Jenner è diventata la donna più seguita su Instagram L’imprenditrice americana e noto personaggio televisivo è di nuovo incinta e lo rivela con un video pubblicato sul social network. Nel giro di poco ha accumulato centinaia di migliaia di follower, diventato la donna con più seguaci al mondo. Ora è quarta nella classifica generale, che vede Dwayne Johnson al terzo posto, Cristiano Ronaldo al secondo (340 milioni) e, in vetta, il profilo ufficiale dell’app (421 milioni).

A cura di Ivano Lettere

È bastato annunciare con un video su Instagram la seconda gravidanza per far incetta di follower: per la precisione, centinaia di migliaia. Kylie Jenner, imprenditrice americana e noto personaggio televisivo, ha festeggiato due volte: per il fatto che presto potrà coccolare un altro figlio – o figlia, chi può dirlo – e per il sorpasso nella classifica degli influencer più seguiti su Instagram ai danni di Ariana Grande. Con questo smacco, Jenner è diventata la donna più seguita al mondo sulla piattaforma che appartiene a Facebook.

Il podio

Ora, nella società che fa del like la sua valuta principale e dell'immagine lo strumento per ottenerla, Jenner è quarta, a soli 2 milioni di follower da Dwayne Johnson, l'attore e wrestler noto ai più come The Rock. A sovrastare la montagna di muscoli statunitense ci sono Cristiano Ronaldo, che vanta 340 milioni di seguaci e, al primo posto, il profilo ufficiale dell'azienda, con 421 milioni di follower. Una vetta irraggiungibile, un primato paradossale, partendo dal presupposto che è la stessa piattaforma a stabilire le regole di questo gioco in cui l'obiettivo principale è esercitare e rinvigorire ogni giorno la propria influenza sul pubblico.

Nessuno avrebbe mai messo in discussione il potere sociale – e simbolico – concentrato nelle foto e nei video della Jenner. Il post pubblicato ieri, in cui è stato taggato il futuro padre Travis Scott, ha già superato i 21 milioni di like. Attualmente è al secondo posto nella classifica dei contenuti che su Instagram hanno riscosso il maggior successo. Sulla cima di questa montagna di parole, immagini e video si colloca "l'uovo di Instagram" pubblicato da @world_record_egg, che il 14 gennaio 2019 ha detronizzato un altro post, sempre di Kylie Jenner. Quello stesso ovale dal colore rosaceo, a distanza di più di un anno, ha ottenuto oltre 55 milioni di "mi piace". Della serie: "Ceci n’est pas un œuf".