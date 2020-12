Negli ultimi mesi le nostre auto hanno senza dubbio macinato meno chilometri del solito: tra il lockdown a marzo e aprile e le restrizioni delle ultime settimane tra regioni rosse, arancioni e gialle, il tempo che hanno passato immobili è stato decisamente maggiore di quello di un anno normale. E per un’auto, il fatto di restare ferma troppo a lungo è un problema: sicuramente dal punto di vista della meccanica (ad esempio con l’ossidazione dei freni, per cui è necessario un minimo di cautela in più quando si riparte dopo un lungo periodo di sosta), ma anche – e soprattutto – per quanto riguarda la batteria, vero e proprio “tallone d’Achille” delle automobili che restano parcheggiate. Perché con il passare del tempo qualsiasi batteria tende a perdere la carica, e se non viene ricaricata durante la marcia pian piano si “debilita”. Il consiglio degli esperti è quindi quello di evitare la scarica profonda, mettendo la batteria in carica di tanto in tanto soprattutto in occasione di stop prolungati. E poi mantenerla pulita, lubrificando poli e morsetti con grasso al rame per prevenire l’ossidazione.

Ma durante il periodo invernale i problemi si moltiplicano, perché la situazione è aggravata dal freddo: le batterie per auto lavorano in modo ottimale a temperature attorno ai 27°C, e man mano che la temperatura ambiente cala, calano anche le prestazioni perché le reazioni chimiche all’interno risultano “rallentate”. Eppure proprio nella stagione fredda la batteria è chiamata a dare il massimo: con il gelo la viscosità dell’olio motore diminuisce, e quindi lo sforzo che la batteria deve fare durante l’avviamento è maggiore rispetto al periodo estivo. E in più in inverno è necessaria maggiore energia anche per alimentare sistemi che durante l’estate non vengono utilizzati, quali gli sbrinatori e i sedili riscaldabili. E la batteria, sempre sotto pressione, ne risente ancora maggiormente. Così succede che a volte si apre l’auto, si inserisce la chiave, si tenta di avviare il motore… e invece ci si ritrova con la brutta sorpresa: batteria KO.

