La novità di Instagram per non fare errori durante le dirette

A cura di Lorenzo Longhitano

Le dirette di Instagram sono momenti particolari per gli utenti e i creator che vi danno vita: lontano dai filtri e dalla preparazione dietro a cui si nascondono i normali post, le Storie o i Reel, le live sono il regno della spontaneità e per certi versi dell'improvvisazione. Anche quando un incontro con i follower segue un canovaccio prestabilito, gli imprevisti sono dietro l'angolo per mettere alla prova la capacità di adattamento di chiunque; la prossima novità in arrivo su Instagram cerca di ridurre al minimo alcuni di questi inconvenienti della diretta: si tratta di una modalità di trasmissione test, che permette di andare live privatamente, senza spettatori, per verificare che tutto il necessario sia impostato correttamente.

Cos'è e come funziona la Practice Mode di Instagram

Annunciata in queste ore con il nome di Practice Mode, questa modalità di trasmissione sarà sicuramente gradita ai creator che amano interagire con i propri follower in diretta su Instagram. Generalmente sul social i primi minuti di una diretta sono dedicati non solo ad attendere che si colleghi un buon numero di persone per entrare nel vivo dell'appuntamento, ma anche per permettere all'autore o agli autori della live di controllare che l'illuminazione della stanza sia adeguata, che l'audio si senta correttamente e le comunicazioni con eventuali ospiti in remoto siano attive e ben funzionanti.

La modalità test serve proprio a questo. Si tratta di una finestra di dialogo che permette di impostare il proprio pubblico scegliendo una tra due opzioni: la prima è quella predefinita, che fa partire la diretta, e mostra il nuovo contenuto nelle app dei follower e notifica quelli più accaniti; la seconda è proprio la Practice Mode, che limita l'accesso alla diretta e tiene il freno premuto sulle relative notifiche. Con questa modalità attivata, sarà come avere una trasmissione attiva, che possono però vedere solo l'autore e gli ospiti; dopo aver verificato la qualità dell'immagine, del suono e dei collegamenti, l'interruttore si potrà spostare alla modalità di trasmissione pubblica.

Live programmabili un mese e mezzo prima

L'arrivo della nuova modalità è previsto "a breve", mentre da oggi i creator hanno a disposizione un altro strumento: finestre estese per la programmazione delle dirette, che possono ora essere annunciate e fissate con 90 giorni di anticipo rispetto all'inizio della live.