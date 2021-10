La novità di WhatsApp per mettere in pausa la registrazione dei messaggi vocali A nessuno piacciono particolarmente le registrazioni interminabili o la cascata di vocali da ascoltare in sequenza mentre l’interlocutore cerca il filo del discorso. La prossima novità di WhatsApp potrebbe aiutare i fan dei messaggi vocali a inviare comunicazioni più curate, mettendo in pausa la registrazione per riprenderla in ogni momento.

A cura di Lorenzo Longhitano

I messaggi vocali sono ormai diventati il pane quotidiano di centinaia di milioni di persone che utilizzano la messaggistica istantanea di WhatsApp, ma non sono sempre semplici da registrare. A volte mettere insieme un monologo senza interlocutori può portare a divagare e allontanarsi dal punto centrale della conversazione dando vita a vocali interminabili; altre volte l'ansia di lasciare la registrazione attiva per troppo tempo può portare a inviare un messaggio prima di aver terminato ciò che si aveva da dire, costringendo a inviare altri vocali a cascata subito dopo. La prossima funzione in arrivo su WhatsApp è pensata proprio per evitare situazioni simili: si tratta di un tasto che permette di mettere in pausa la registrazione dei vocali per riprenderla successivamente e inviare così un unico messaggio realizzato con cura.

Come funziona la novità

La novità è stata intercettata dai gestori del portale WABetaInfo, che attraverso il reverse engineering delle ultime versioni dell'app scovano in anteprima le funzionalità sulle quali gli sviluppatori stanno ultimando il loro lavoro. Nella fattispecie, la funzione di pausa nella registrazione dei vocali diventerà visibile nel momento in cui inizierà la registrazione nella modalità permanente — ovvero trascinando il tasto del microfono verso l'alto per continuare a registrare anche quando il dito lascia lo schermo del telefono. Oltre al tasto per inviare o eliminare il vocale, l'interfaccia si doterà di un pulsante con il simbolo quadrato dello stop, che ferma la registrazione. Toccandolo, la realizzazione del vocale verrà messa in pausa e il tasto cambierà faccia assumendo l'aspetto di un microfono; toccando il pulsante, la registrazione riprenderà immediatamente.

L'attenzione sui messaggi vocali

Ultimamente gli sviluppatori di WhatsApp stanno lavorando spesso su miglioramenti ai messaggi vocali: dalla possibilità di riascoltarli prima dell'invio a quella di velocizzarli per rendere sopportabili i messaggi troppo lunghi. La novità anticipata in queste ore da WABetaInfo va nella stessa direzione, e dovrebbe vedere la luce tra pochi giorni o poche settimane, sia sugli smartphone Android e iOS, che nelle versioni web e computer dell'interfaccia.