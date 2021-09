La nuova casa di Tim Cook costa 10 milioni di dollari: dove si trova e come è fatta Tim Cook ha speso 10 milioni di dollari per una villa venduta dal prestigioso Madison Club, in California. Situata nella città di La Quinta, la mega dimora offrirà all’amministratore delegato dell’azienda da 2 trilioni di dollari 5 stanze, un salone, 2 cucine, una piscina e un bar.

A cura di Ivano Lettere

Il CEO della multinazionale americana ha comprato una villa da 10,1 milioni di dollari in California. La struttura fa parte dell'esclusiva comunità di residenze private del Madison Club, nella città di La Quinta. Tra i proprietari delle case appartenenti a questa realtà prestigiosa compaiono personaggi famosi, come per esempio Lori Loughlin e Mossimo Giannulli, Cindy Crawford, Kourtney Kardashian, Kris Jenner, Phil Knight (il fondatore di Nike) e Scooter Braun. Nonostante la notizia sia trapelata solo ora, l'acquisto è stato effettuato circa due anni fa, prima che il mondo venisse travolto dalla pandemia.

Com'è fatta la villa di Tim Cook

Il numero uno dell'azienda americana da 2 trilioni di dollari vanta un patrimonio netto pari a 1,5 miliardi di dollari. Se per capirlo non fosse bastato il costo della casa, questi dati lasciano immaginare quanto possa essere grande la nuova dimora di Cook, la cui residenza principale si trova a Palo Alto. La nuova villa si estende per 1.000 metri quadrati e non presenta colori troppo sgargianti, tutt'altro: a quanto pare, le tonalità presenti al suo interno sono il marrone, il beige, il bianco e il grigio. Uno stile sobrio che si concilia con il design austero e vagamente germanico. Ma al freddo dei tavoli e delle mura fanno da contraltare una serie di quadri appartenenti a una collezione d'arte moderna.

Inoltre, il tramonto, ben visibile grazie a grandi finestre a muro, riscalda l'intera struttura con la sua tipica tonalità arancione. Ognuna delle stanze da letto (5 in totale) possiede un bagno privato, a cui si aggiungono due toilette separate. Sono presenti anche un salone, un ufficio esecutivo e un bar con tavolo da biliardo personalizzato. Come se non ne bastasse una sola, la villa include due cucine: una gourmet e una "Butler". Cook potrà anche godere di un'ottima visuale, in quanto il cortile è esposto a ovest e offre il panorama delle montagne di Santa Rosa. Sul retro della villa, non poteva mancare la piscina, affiancata da un bar e un patio con camino e barbecue. Quanto basta per organizzare serata in compagnia degli altri membri del Madison Club.