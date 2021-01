La piattaforma di condivisione video TikTok sta per arricchirsi di una nuova funzionalità utile a migliorare l'interazione tra gli utenti e i loro seguaci: un nuovo pulsante per domande e risposte, che permetterà ai proprietari di un profilo di mettere i propri follower in condizione di fare loro domande di qualunque genere. La novità è stata avvistata in una sua fase preliminare, ma i responsabili di TikTok hanno già confermato che il suo debutto ufficiale è previsto a breve.

Come funziona il tasto per le domande e risposte su TikTok

Il tasto per le domande e le risposte andrà attivato dagli utenti che desiderano disporre della funzionalità, e apparirà in due luoghi: nella pagina relativa al loro profilo (per la precisione sotto alla bio) e come parte dell'interfaccia di commento ai video. Utilizzando il nuovo tasto, i seguaci interessati potranno porre agli utenti delle domande che finiranno in un'apposita sezione dell'app durante la ripresa dei video o delle dirette: in questi momenti gli autori avranno dunque a disposizione una lista di domande provenienti dai loro follower alle quali potranno rispondere nelle clip che pubblicano o in una sessione di domande e risposte in diretta.

Chi potrà utilizzarlo

La novità è stata scoperta e messa sotto i riflettori inizialmente dall'esperto in social media Matt Navarra, che ne ha pubblicato in anteprima alcune schermate. Per il momento però il tasto per le domande e risposte su TikTok non sarà disponibile a tutti. L'azienda — riferisce TechCrunch — ha chiarito che la novità è in fase di test e per questo il suo utilizzo è limitato a un ristretto numero di influencer e creator ai quali è stata data la possibilità di provarla in anticipo. Nelle prossime settimane l'utilizzo del tasto sarà esteso in tutto il mondo anche al resto degli utenti: l'unico requisito è quello di disporre di un account Creator o Business.