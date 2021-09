La nuova funzione di WhatsApp mette in contatto iPhone e Android (ed era attesissima) Presto WhatsApp consentirà di spostare le chat da un ambiente all’altro facilmente, proprio come ora si spostano le chat su un nuovo dispositivo con lo stesso sistema operativo. Lo ha annunciato nuovamente l’azienda, spiegando come funzionerà la novità.

A cura di Marco Paretti

L'ultima novità di WhatsApp risolve un problema che da anni affligge gli utilizzatori dell'app di messaggistica: quando si cambia telefono, se si passa da un sistema operativo all'altro (da iOS ad Android e viceversa) migrare il backup con le chat è pressoché impossibile se non sborsando qualche decina di euro per alcuni servizi esterni. Presto, invece, l'app consentirà di spostare le chat da un ambiente all'altro facilmente, proprio come ora si spostano le chat su un nuovo dispositivo con lo stesso sistema operativo. Lo ha annunciato nuovamente l'azienda americana, spiegando come funzionerà almeno inizialmente la novità.

"Una delle funzioni più richieste dai nostri utenti è quella di rendere possibile il trasferimento della cronologia chat da un sistema operativo a un altro quando cambiano telefono" si legge nel post di WhatsApp. "Oggi siamo lieti di annunciare che l'obiettivo è stato raggiunto, e presto sarà possibile trasferire tutta la cronologia chat WhatsApp da iOS ad Android". Almeno inizialmente il passaggio consentito sarà solo questo, quindi da iPhone ad Android, ma presto dovrebbe anche arrivare la possibilità di spostare le chat dal sistema di Google a quello di Apple.

Le limitazioni iniziali però non si fermano qui: come spiega la stessa azienda, a poter effettuare la migrazione dei backup saranno solo "tutti i dispositivi Samsung con sistema operativo Android 10 o superiore". Se non ne possedete uno, però, non dovete preoccuparvi: WhatsApp ha assicurato che "presto potranno usufruirne anche gli utenti di altri dispositivi Android". Per spostare le chat sarà sufficiente collegare un cavo Lightning-USB C ai due telefoni e avviare l'operazione guidata direttamente dall'applicazione. La guida completa per effettuare il passaggio è disponibile sul sito ufficiale dell'app.