Una delle presenze comiche più assidue sui social italiani è sparita da qualche ora dalla faccia di Facebook. Nella mattinata di oggi la pagina satirica Le più belle frasi di Osho è risultata improvvisamente irraggiungibile sul social network. Sui motori di ricerca interni a Facebook non compare più, mentre tentare di raggiungerla attraverso un link esterno restituisce come risultato un errore. Il silenzio dell'autore sugli altri canali a sua disposizione non aiuta a capire cosa sia successo alla pagina, anche se alcune testate online stanno preventivamente accusando il social di Mark Zuckerberg di censura.

In pochi tra i frequentatori di Internet nostrani non conoscono l'operato della pagina, che ormai da anni propone immagini – spesso di attualità e politica – corredate da didascalie create ad arte: a volte si tratta di pseudocitazioni del maestro spirituale Osho Rajneesh, a volte più semplicemente di sottotitoli fittizi. La formula semplice ma efficace ha decretato il successo e la longevità della pagina sia su Facebook che su Twitter, tanto da portare sotto i riflettori anche il autore, Federico Palmaroli.

Cosa è successo alla pagina de Le più belle frasi di Osho

Proprio quest'ultimo non si è ancora espresso sulla sparizione della sua creatura dal social network di Mark Zuckerberg, motivo per cui per il momento è prematuro per il momento parlare di censura da parte del social network. La rimozione dei materiali potrebbe dipendere direttamente dall'autore, anche se effettivamente questa ipotesi sembra improbabile; più plausibile invece è che gli algoritmi del social siano intervenuti in automatico dietro segnalazione di utenti in disaccordo con quanto ospitato sulla pagina. In questo caso la sospensione non sarebbe un'emanazione dell'operato dei moderatori del social, ma un semplice atto dovuto facilmente reversibile.

Su Twitter – dove l'account satirico è resta attivo – Palmaroli non ha ancora avuto modo di rispondere alle domande di fan che gli chiedono cosa sia successo alla pagina Facebook, ma per il momento l'autore è l'unico che può fare luce sulla vicenda.