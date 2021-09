La patente ora si può salvare sull’iPhone: ecco dove I cittadini tedeschi in possesso di un iPhone potranno digitalizzare la patente di guida e la carta d’identità grazie all’applicazione “Wallet”. L’approvazione dell’Ufficio federale dei trasporti e dell’Ufficio federale della stampa ha permesso di ufficializzare l’operazione che consentirà ai cittadini privati di avere memorizzati i documenti nello smartphone.

A cura di Ivano Lettere

D'ora in avanti, grazie anche all'approvazione dell'Ufficio federale dei trasporti e dell'Ufficio federale della stampa, i cittadini tedeschi muniti di iPhone potranno richiedere una versione digitale della loro carta d'identità e della loro patente. A rivelarlo è stato il blog tedesco iPhone Ticker. Il lasciapassare ottenuto dalle due istituzioni è arrivato dopo l'aggiornamento dell'app governativa "ID Wallet" alla versione 1.6.

La procedura per attivarla

Per realizzare questo piccolo sogno, che permetterebbe ai cittadini tedeschi con un dispositivo made in Cupertino di non portare più nel portafogli i documenti sopra citati, è necessario avere una carta d'identità valida con la relativa funzione online attiva. Per quanto riguarda quest'ultima condizione, è possibile consultare il sito tedesco AusweisApp2: stando alle istruzioni fornite, dopo aver scannerizzato la carta d'identità, l'utente potrà salvare sull'app "ID Wallet" la propria patente di guida. L'operazione garantirà a chi ricorre a quest'espediente il vantaggio di registrare la copia digitale della propria licenza sul sito del Ministero dei trasporti.

Possibili sviluppi

Questa novità non si limita a cambiare le abitudini di chi guida la propria macchina. Secondo alcune previsioni, in futuro l'applicazione verrà usata anche dalle società di car-sharing, al fine di verificare la validità del documento dei clienti che utilizzano il servizio. Ma potranno servirsi di questa scorciatoia anche le persone che, durante il check-in in hotel, sentiranno la necessità di velocizzare i tempi: tutto questo grazie all'app "ID Wallet". Questo perché, nonostante l'ultimo aggiornamento iOS 15 consenta in teoria di integrare il documento di identità nell'app proprietaria Wallet, in Germania questa funzione non è ancora attiva. Ma questo non scoraggerà i guidatori tedeschi che vorranno viaggiare con il loro iPhone munito di patente, salvata nell'app del Governo.