La proposta di matrimonio dei Me contro Te è tra i video più visti di YouTube nel 2021 Come avviene ogni anno, YouTube ha compilato una doppia classifica dei contenuti più popolari in Italia, che divide le clip musicali dai video virali.

A cura di Lorenzo Longhitano

Anche quest'anno come di consueto YouTube ha diffuso la classifica dei video italiani più visti dell'anno 2021 nel nostro Paese. La speciale lista è un modo per ripercorrere i mesi passati soffermandosi su quello che ha attirato l'attenzione collettiva nell'anno che si sta per concludere, e come avviene ormai da anni è suddivisa in due: da una parte la classifica legata ai contenuti pensati per il formato video; dall'altra le clip musicali, che godono mediamente di un numero maggiore di visualizzazioni perché riprodotte anche solo per essere ascoltate in sottofondo.

I video italiani più popolari del 2021 su YouTube

Tra le clip più viste spopolano i contenuti di alcuni dei creator più popolari della piattaforma, come Cartoni Morti con un video sui dubbi legati al vaccino, il podcast Muschio Selvaggio e i Me contro Te, con la proposta di matrimonio di Luì a Sofì che ha sancito definitivamente l'unione tra i due youtuber. Nella lista c'è posto anche per i talent show, ma a dominare la classifica c'è però lo sport: dalla Serie A di calcio con Juventus-Inter valida per la corsa alla Champions League all'incredibile staffetta 4×100 che ha visto l'Italia trionfare ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Il contenuto più visto in assoluto riguarda però un altro successo sportivo made in Italy: la vittoria alla finale di Euro2020, ripercorsa attraverso i momenti salienti raccolti da Sky Sport.

I video musicali made in Italy più popolari del 2021 su YouTube

I video musicali accumulano molte più visualizzazioni rispetto alle altre tipologie di video, e vengono dunque inseriti in una classifica a parte. In una classifica divisa tra hit estive e sanremesi Fedez appare due volte, una delle quali al primo posto nella sua collaborazione con Orietta Berti e Achille Lauro per Mille. Immancabili anche i Måneskin – che si inseriscono nella top 10 con il video ufficiale di Zitti e Buoni – così come le altre star del Festival di Sanremo, Colapesce e Dimartino con Musica Leggerissima.

Di seguito le classifiche complete stilate da YouTube.

Classifica video:

Classifica video musicali: