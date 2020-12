Quello che sta per chiudersi non è stato un anno come gli altri, e per certi versi ha senso che perfino la regina d'Inghilterra decida di chiuderlo in modo inusuale; nel suo consueto discorso natalizio per la prima volta la regina Elisabetta II si rivolgerà infatti anche agli utenti degli smart speaker della serie Echo prodotti dal colosso dell'ecommerce Amazon. A comunicarlo è stata proprio l'azienda di Jeff Bezos: la reggente ovviamente non chiamerà in causa direttamente i sudditi provvisti degli altoparlanti e dei display intelligenti del gruppo, ma i dispositivi potranno essere utilizzati per sintonizzarsi sul tradizionale messaggio o richiamarlo a piacimento da qualunque parte del mondo.

Il messaggio di natale della regina Elisabetta II sarà trasmesso in streaming in contemporanea con i canali di trasmissione tradizionale. Anziché sintonizzarsi sulla BBC i sudditi di Sua Maestà potranno però interpellare l'assistente digitale Alexa per mettersi all'ascolto: il comando da pronunciare è "Alexa, play the Queen’s Christmas Day message", che tradotto suona semplicemente come "Alexa, riproduci il messaggio di Natale della Regina". Il discorso inizierà alle 16 ora italiana, ma la messa a disposizione sui prodotti Echo permetterà al messaggio di diffondersi non solo in Inghilterra: l'audio sarà infatti accessibile a chiunque, anche se in lingua inglese.

Una volta terminata la diretta, il messaggio resterà a disposizione per chiunque voglia riascoltarlo; il comando di attivazione è il medesimo. Per tutti coloro che invece non dispongono di un dispositivo Echo, resta l'opzione radio in streaming: come fa notare i The Guardian, la stazione BBC Radio 4 è a disposizione sui gadget della gamma Google Home e su tutte le app di radio online. Chiedere all'assistente Google o alla propria app di fiducia di puntarsi su quelle frequenze all'orario previsto farà le veci della nuova funzione implementata all'interno dei gadget Amazon Echo.