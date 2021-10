La sceneggiatura di Dune è stata scritta su un programma per MS-DOS di 30 anni fa La pellicola ha conquistato gli spettatori grazie a una realizzazione tecnica impeccabile e una fotografia spettacolare, ma a quanto pare la sceneggiatura è stata scritto in modo decisamente vintage: il software utilizzato è Movie Master, un programma del 1987 basato su un ambiente operativo antecedente a Windows e agli altri sistemi a finestre.

Il kolossal Dune non ha ancora finito di conquistare gli spettatori di tutto il mondo, che da settembre stanno ancora accorrendo al cinema per ammirare la trasposizione sul grande schermo del capolavoro di Frank Herbert. La pellicola vanta una realizzazione tecnica impeccabile e una fotografia spettacolare, ma a quanto pare è stato scritto in modo decisamente vintage: per mettere insieme il copione, lo sceneggiatore Eric Roth ha infatti utilizzato un vecchio programma per l'altrettanto vetusto MS-DOS, sistema operativo Microsoft che ha quasi 40 anni di vita alle spalle.

La sceneggiatura di Dune – ha raccontato Roth l'anno scorso nel corso di un podcast di Barstool Sports – è stata scritta su Movie Master, un software per la scrittura di sceneggiature realizzato nel lontano 1987 per il vecchio sistema operativo Microsoft che predatava l'arrivo dei più moderni sistemi operativi a finestre. MS-DOS è ormai inutilizzabile sui computer moderni, motivo per cui Roth utilizza un vecchio computer con Windows XP, che integra una versione del vecchio ambiente operativo in grado di far funzionare Movie Master. Il programma funziona come un software di videoscrittura, ma offre funzioni e scorciatoie specifiche per impostare testo e paragrafi nel modo adatto; nei video che lo ritraggono al lavoro, Roth porta la finestra di Movie Master a tutto schermo esattamente come funzionerabbe nel vecchio MS-DOS.

A fronte di inevitabili disagi, scrivere all'interno di un ambiente come il vecchio DOS annienta ogni tipologia di distrazione che può arrivare da app, finestre, notifiche dei moderni sistemi operativi; neppure il multitasking è previsto, e per passare ad altre operazioni anche solo temporaneamente chi digita può solo uscire dal programma di videoscrittura assicurandosi di aver salvato il lavoro svolto. Tra le distrazioni lasciate alla porta ci sono anche quelle di Internet – dalle email alla messaggistica istantanea, passando per aggiornamenti delle app, appuntamenti in calendario, notifiche di siti web e molto altro ancora.