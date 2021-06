Questa volta tutti i giocatori di Fortnite potranno essere Thanos. A distanza di tre anni dalla prima apparizione del personaggio Marvel (la scintilla che ha dato il via a una ricca collaborazione tra i due brand), Thanos tornerà a breve all'interno del popolare Battle Royale sotto forma di skin acquistabile da tutti giocatori. A differenza di altri crossover tra Fortnite e Marvel, la skin del personaggio sarà direttamente ispirata alle forme viste all'interno del Marvel Cinematic Universe e quindi rappresenterà il look dell'avversario degli Avengers interpretato da Josh Brolin nel film.

Oltre alla skin, Fortnite introdurrà una speciale modalità chiamata "Coppa Thanos" che terrà impegnati i giocatori nel corso delle prossime settimane. Con il nuovo aggiornamento sarà possibile ottenere la nuova skin in due modi: il primo è, ovviamente, il semplice acquisto all'interno dello store di gioco, dove Thanos sarà acquistabile semplicemente attraverso i V-Buck, la valuta di gioco. C'è però un altro metodo che consentirà ai giocatori di vestire i panni di Thanos gratis: i vincitori della coppa, infatti, otterranno la skin gratuitamente. Alcuni partecipanti, invece, potranno accedere a uno speciale spray raffigurante il titano pazzo.

Ma quando sarà disponibile la nuova skin? A partire da oggi 21 giugno gli sviluppatori daranno il via alla Coppa Thanos che proseguirà poi per i prossimi giorni. La skin del personaggio Marvel sarà poi disponibile a partire dalla mattina del 26 giugno, quando apparirà all'interno del negozio digitale. Quella del Titano Pazzo non sarà l'unica skin Marvel ad arrivare nel corso delle prossime settimane: in una delle nuove schermate di caricamento si intravede chiaramente la sagoma di Loki, fratello di Thor e protagonista della nuova serie di Disney+ che con molta probabilità arriverà anche in Fortnite.