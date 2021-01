Anche in Italia Amazon ha deciso di prendere d'assalto il settore delle consegne della spesa a domicilio. Amazon Fresh, il servizio che all'estero già da tempo garantisce consegne in giornata di generi alimentari e altri articoli d'uso quotidiano per la casa e la persona, ha debuttato ufficialmente in queste ore anche in Italia, nonostante per il momento sia operativo solamente nella zona di Milano e nelle città dell'area immediatamente circostante.

L'annuncio è arrivato direttamente da Amazon, e gli utenti che risiedono nei comuni coperti dal servizio possono già iniziare a fare la spesa sulle pagine del portale, a patto che siano iscritti al servizio di consegne rapide Prime. Amazon Fresh punta sull'interfaccia e l'infrastruttura di ecommerce ormai noti ai clienti del gruppo: le merci sono suddivise per categorie come Pesce fresco, Surgelati, Affettati e Verdura fresca, all'interno delle quali la selezione dei prodotti è di oltre 10.000.

Pagamento e consegna

Per chi ha già usato Amazon il metodo di pagamento è già memorizzato nella banca dati del sistema, mentre la consegna è prevista in giornata. Il servizio è disponibile 7 giorni su 7 dalle 8 del mattino fino a mezzanotte; chi spende più di 50 euro totali può far arrivare la merce senza costi aggiuntivi e decidendo una finestra di 2 ore all'interno della quale aspettare l'arrivo della merce.

I piani di espansione

Il servizio per il momento è attivo esclusivamente nel capoluogo lombardo e in alcuni comuni dell'hinterland anche piuttosto distanti dal centro, come ad esempio Monza. Il piano dell'azienda è però quello di estendere la portata di Amazon Fresh anche a Roma e poi, entro la fine dell'anno anche nel resto d'Italia. L'iniziativa del resto ha tutto il potenziale per trasformarsi nell'ennesima gallina dalle uova d'oro per l'azienda, che in tempo di pandemia ha visto i suoi ricavi aumentare vertiginosamente. I prezzi delle merci, almeno in questa fase, non sono particolarmente competitivi rispetto a quelli dei supermercati concorrenti; d'altro canto a vantaggio del colosso c'è proprio il fatto che milioni di utenti già iscritti ad Amazon Prime non hanno bisogno di immettere alcun dato per iniziare a fare la spesa.