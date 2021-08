La storia del meme del fan deluso: chi è il protagonista della GIF virale Disappointed Fan è uno dei più grandi meme di tutti i tempi. L’uomo con entrambe le mani sulla vita e la delusione scritta sul volto davanti alla partita contro l’Australia ICC Cricket World Cup 2019 ha fatto il giro del mondo con immagini e battute esilaranti che ancora oggi danno vita a quesiti circa l’identità dell’uomo e la sua vita. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sul fan deluso più famoso di sempre.

A cura di Clara Salzano

Tutti conosciamo il sentimento di delusione quando la propria squadra perde ma l'espressione di questo fan deluso durante la partita del Pakistan Cricket Board (PCB) contro l'Australia ICC Cricket è difficile da dimenticate e ha fatto il giro del mondo. L'uomo con entrambe le mani sulla vita e la tristezza scritta sul volto ha dato origine a immagini e meme esilaranti davanti alle quali è impossibile non ridere ancora oggi. Eppure poco si è saputo su di lui, l'emblema del fan deluso. Oggi ne conosciamo l'identità: si chiama Muhammad Sarim Akhtar e lavora come manager per una famosa multinazionale.

Il video di Muhammad Sarim Akhtar dal Pakistan contro l'Australia ICC Cricket nella Coppa del mondo di cricket 2019 è diventato virale sui social media e ha dato vita a uno dei più grandi meme di tutti i tempi. L'uomo con entrambe le braccia attorno alla vita e lo sguardo deluso è diventato il meme per eccellenza del fan deluso (Disappointed Fan): la scena si è verificata durante la partita disputata il 12 giugno 2019 tra il Pakistan Cricket Board (PCB) contro l'Australia ICC Cricket e vinta dall'Australia per 41 punti. Da qui la delusione di Akhtar per la sconfitta della sua squadra che ha fatto sbizzarrire i creatori di meme e dato origine a battute esilaranti. Durante la partita, il giocatore professionista di cricket della squadra pakistana, Asif Ali, aveva infatti perso una presa; le telecamere del campo si sono allontanate dal giocatore e si sono concentrate su un fan sugli spalti. Era Muhammad Sarim Akhtar. L'International Cricket Coucil il giorno dopo ha twittato una GIF di quel momento sul suo profilo ufficiale ottenendo più di 20.000 Mi piace e 3.300 retweet in meno di quattro mesi.

Il web, tuttavia, non è mai sazio di curiosità ed è riuscito a scovare l'identità del fan deluso più famoso al mondo. Muhammad Sarim Akhtar è un manager di una famosa multinazionale. Approfondendo il suo profilo Linkedin scopriamo che Disappointed Fan lavora per PricewaterhouseCoopers UK come manager: “Sono un professionista dell'assicurazione del rischio a tutto tondo con ruoli manageriali in Risk Management, Internal Audit, Indagine sulle frodi, Conformità e Project Management. Ho migliorato gli sforzi di mitigazione del rischio in tutta l'azienda e guidato la produttività interna collaborando a stretto contatto con team esecutivi di professionisti. ", si legge su Linkedin. Il 12 giugno 2021, l'International Cricket Council (ICC) ha celebrato il secondo anniversario del meme virale con Akhtar, condividendo il video esatto sul loro account Twitter.