Dopo 10 anni trascorsi nell'anonimato più totale, uno dei meme più iconici della storia di Internet ha deciso di rivelarsi con il suo nome e cognome. Si tratta di 10 Guy, che tra gli internauti è diventato celebre anche come Stoner Stanley o in italiano Stanley Sballato: la sua espressione apparentemente alterata gli ha conferito gloria imperitura online, ma ai tempi – nel 2011 – non era pronto a svelare la sua identità; lo ha fatto nei mesi scorsi presentandosi su un canale YouTube aperto per l'occasione come Connor Sinclair, un ragazzo del Regno Unito che ai tempi della fotografia in questione stava appena iniziando il suo percorso universitario.

Le origini di Stanley Sballato

La storia di come Connor è diventato un meme è in comune con quella di molti protagonisti di meme involontari, come ad esempio Disaster Girl. La sua foto è approdata per caso su Reddit nel 2011 all'interno di una sezione dedicata all'utilizzo di marijuana a scopo ricreativo: a pubblicarla non è stato Connor, ma un utente che ha trovato a sua volta l'immagine online per caso e che – visti gli occhi rossi e l'espressione assente – l'ha ritenuta idonea alla comunità. L'immagine ha iniziato a diffondersi anche al di fuori del gruppo Reddit, ma la trasformazione di Connor in Stoner Stanley è avvenuta quando l'immagine è stata caricata all'interno del portale quickmeme, che consentiva di aggiungere a qualunque immagine del testo nel formato tipico dei primi meme. I meme originati in questo modo sono tutti incentrati sull'incapacità di Stanley di rimanere concentrato o perfino di formulare una frase di senso compiuto, motivo che ha spinto Connor a non rivelare immediatamente la sua identità. Il successo di Stoner Stanley l'ha portato a diffondersi su qualunque piattaforma online come uno degli Advice Animal, un gruppo di meme basato proprio su immagini preimpostate e un numero finito di protagonisti.

Perché si è rivelato ora

Come ha raccontato al portale Knowyourmeme, il ragazzo ai tempi aveva però appena compiuto 18 anni e stava per iniziare il suo percorso universitario: "Ero un po' teso all'idea di finire associato a questo ruolo, e mi preoccupava il fatto che questo potesse influire negativamente sul mio corso di studi e sulla mia carriera. Non mi sarei mai immaginato che se ne sarebbe parlato ancora tanto a 10 anni di distanza, ma a pensarci bene, se ha fatto ridere tante persone, posso dire che si tratta di una bella cosa". Connor è dunque rimasto nell'anomimato fino al mese scorso, quando ha finalmente deciso di guadagnare qualcosa dalla sua notorietà non richiesta: in concomitanza con la sua ricomparsa online, il ragazzo ora ventottenne ha deciso di mettere in vendita la fotografia originale che ha dato origine al suo stesso meme.

Tutto è avvenuto pochi giorni fa tramite NFT, un contratto online basato su tecnologia blockchain che conferisce unicità e autenticità a qualunque bene digitale. La soluzione è ormai ampiamente utilizzata nel mercato dell'arte digitale, e diversi protagonisti di meme l'hanno già utilizzata in passato con le stesse motivazioni di Connor: con questa soluzione e con un'autopromozione di meno di due mesi, il ragazzo è riuscito a "piazzarsi" sul mercato all'inizio di giugno per la cifra di 13.000 dollari.