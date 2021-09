La tiktoker Bella Poarch (forse) supererà Addison Rae: ecco quanti follower ha guadagnato L’influencer filippina è a quota 81 milioni sul social network cinese. Addison Rae ne ha 84 milioni. Una differenza che, secondo il sito Social Blade verrà colmata in poco tempo. Secondo gli ultimi report, Poarch sta ottenendo seguaci a una velocità quasi doppia rispetto alla sua diretta rivale: ne ha guadagnati 3 milioni negli ultimi 30 giorni, mentre Addison si è dovuta accontentare di 1,7 milioni.

A cura di Ivano Lettere

Il mese scorso, ha fatto scalpore la notizia che Khaby Lame avesse superato i 100 milioni di follower su TikTok, mettendosi ufficialmente alle calcagna dell'americana Charli D'Amelio. Ma di sorpassi degni di nota ce ne sono altri. O almeno potenziali. È il caso di Bella Poarch, la tiktoker nata nelle Filippine, ma americana di adozione. Attualmente vanta una corte di 81 milioni di follower, ma stando alle statistiche di SocialBlade – un sito che monitora le statistiche dei profili online dei creator – è possibile che nel giro di poco scavalcherà Addison Rae, altra star del social network cinese. Sarebbe un colpo per quest'ultima, l'ennesimo a dir la verità: è la stessa che ha assistito inerme al decollo di Lame, reo di averla scalzata dal secondo posto nella classifica mondiale.

I numeri delle due influencer

Rae ha ancora un vantaggio notevole su Poarch: circa 4 milioni di follower in più. Ma, si sa, una differenza simile, su TikTok, conta poco. Gli influencer di una certa caratura attraggono migliaia di utenti al giorno. Anzi, sarebbe più corretto dire centinaia di migliaia. E con questo ritmo giornaliero non reggerà ancora per molto la supremazia bronzea di Rae. Secondo gli ultimi report di SocialBlade, Poarch sta ottenendo follower a una velocità quasi doppia rispetto alla sua diretta rivale: ha guadagnato 3 milioni di follower negli ultimi 30 giorni, mentre Addison si è dovuta accontentare di "scarsi" 1,7 milioni.

Addison Rae

L'asso nella manica di Rae

Un motivo per temere che venga scalzata nuovamente. Ma non tutto è perduto. Poarch sarà anche inarrestabile nella sua avanzata, tuttavia è sprovvista di un'arma molto potente, che, guarda un po', è nelle mani della sua avversaria. Si tratta della popolarità guadagnata nelle ultime settimana grazie a He's all that – il film uscito il 27 agosto su Netflix – in cui l'ex fidanzata di Bryce Hall recita come attrice protagonista. Sembra proprio che per vincere in casa TikTok sia necessario farsi un giro nel mondo delle piattaforme streaming.