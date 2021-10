Tiktoker partorisce e mette in vendita le foto: 15 dollari per vedere la figlia in anteprima Una influencer 20enne di TikTok ha informato i fan del lieto evento mettendo contemporaneamente a disposizione un set esclusivo di foto della bimba per chiunque desiderasse pagare per vederlo in anteprima. Le reazioni non sono state positive, tanto che le immagini sono poi state rilasciate pubblicamente su un profilo Instagram dedicato.

A cura di Lorenzo Longhitano

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su TikTok ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Per una influencer del calibro di Zoe Laverne anche il parto è stato un momento del quale i fan vogliono sapere tutto. È quello che deve aver pensato la giovane tiktoker insieme al fidanzato Dawson Day nel mettere alla luce la loro primogenita, nata proprio nelle scorse ore: la coppia ha informato i fan del lieto evento mettendo contemporaneamente a disposizione un set esclusivo di foto della bimba per chiunque desiderasse pagare per vederlo in anteprima.

La gravidanza di Zoe Laverne, ventenne idolo di TikTok con oltre 20 milioni di follower sulla piattaforma, è stata per mesi oggetto di indiscrezioni e malignità. Annunciata nel mese di febbraio, inizialmente era stata ritenuta dai detrattori fasulla e costruita ad arte, utilizzando foto di test di gravidanza raccolte online. Più in là nel corso della gestazione, è stata messa in discussione la paternità di Day rivangando una relazione controversa che Laverne aveva avuto proprio sul finire dell'anno scorso con un fan di soli 13 anni; la coppia ha smentito che il padre della bambina appena nata potesse essere il giovane ragazzo, e nella giornata di ieri ha finalmente annunciato la nascita.

La bimba si chiama Emersyn ed è venuta alla luce dopo un parto non esattamente semplice: secondo quanto dichiarato da Laverne in un post su Instagram, una complicanza ha infatti richiesto un cesareo di emergenza facendole rischiare la vita. Al di là dell'affetto per i due, in queste ore i fan stanno però manifestando sconcerto per la richiesta bizzarra formulata dalla madre, ovvero un contributo di 15 dollari per poter vedere le foto in anteprima della bimba appena nata. Dopo le critiche ricevute le immagini sono state rese tutte pubbliche, e anzi i genitori hanno aperto a Emersyn un profilo Instagram con già più di 75.000 follower.