La trasformazione dei Me contro Te: com’erano Sofì e Luì agli inizi della carriera su YouTube Oggi sono tra le personalità più seguite su YouTube in Italia, con film, libri e tanti altri progetti all’attivo. I Me contro Te si sono lanciati insieme nella piattaforma di condivisione video nel lontano 2014, crescendo e poi rimanendo sulla cresta dell’onda per ormai quasi 7 anni. Ecco com’erano agli inizi.

A cura di Lorenzo Longhitano

Nella vita Sofia Scalia e Luigi Calagna sono una coppia felice, ma su YouTube sono i Me contro Te: una vera e propria forza della natura che ha catturato quasi 6 milioni di iscritti e superato i confini della piattaforma di condivisione video per lanciare prodotti per bambini, libri e perfino produzioni cinematografiche. Il fenomeno al quale hanno dato vita insieme è ancora in forte crescita (a pochi giorni dall'arrivo nelle sale del loro secondo film hanno annunciato un progetto per una terza pellicola) eppure dal loro debutto online sono passati ormai quasi 7 anni: ecco com'erano quando hanno iniziato, rispetto a come sono ora.

La storia prima dei Me contro Te

La storia di Sofia e Luigi l'hanno raccontata loro stessi in passato: si sono conosciuti e innamorati quando lei era una studentessa delle superiori di 15 anni e lui uno studente di Farmacia di 20 anni – poco meno di due anni prima di intraprendere la loro carriera su YouTube. Oggi i due hanno rispettivamente 24 e 28 anni, ma nei loro primi video li si può notare decisamente più giovani e leggermente più impacciati, anche se comunque già enormemente complici tra loro e a proprio agio davanti alla videocamera.

Il primo video su YouTube

Oggi è difficile per chi frequenta Internet e YouTube in Italia non sapere chi siano Sofì e Luì, il duo che compone i Me contro Te: anche chi non li segue da spettatore potrebbe avere dei figli appassionati delle loro avventure o quantomeno essersi imbattuto nelle loro clip. La loro presenza online del resto risale al 4 ottobre 2014, quando Luigi ha 21 anni e Sofia non è ancora maggiorenne; Il primo video pubblicato sul loro canale è una challenge ispirata al film Maze Runner, nella quale Luì e Sofì disegnano un labirinto ciascuno, che poi il partner dovrà risolvere nel minor tempo possibile.

Come sono cambiati i Me contro Te

I temi e i format sui quali si basano i video dei Me contro Te non sono cambiati molto nel corso degli anni: nel 2014 come oggi, si parla di parecchie challenge, video di risposte alle curiosità degli utenti, vlog in cui raccontano le loro esperienze quotidiane o straordinarie, e poi ancora quiz, giochi, unboxing, scherzi e altri contenuti recitati su copione. Anche il look di Sofia e Luigi è rimasto lo stesso; quello che è cambiato è invece il livello delle produzioni: se nei primi video non è infrequente trovare i due seduti di fronte alla telecamera con un audio registrato non esattamente in maniera eccellente, con il tempo le riprese e il montaggio si fanno più professionali.

Negli anni Sofì e Luì ripdendono più volte contentui e temi già trattati in passato – dagli slime agli iPhone nascosti – ma crescendo insieme stanno riuscendo a conquistare nuove generazioni di bambini oltre a quelli che si sono affezionati a loro fin dalle prime settimane. Il mondo che li circonda del resto è cambiato ancora di più: la loro carriera di youtuber è iniziata in un momento in cui diventare famosi sul sito non comportava necessariamente il successo che stanno avendo.