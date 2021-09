La trasformazione dei theShow, com’erano e come sono i fenomeni degli esperimenti sociali su YouTube Oggi il gruppo di youtuber conta su numerosi membri e format tra scherzi, esperimenti, interviste e candid camera, ma il loro percorso online è iniziato da un’idea di Alessio Stigliano e Alessandro Tenace, youtuber ora trentenni che hanno iniziato a proporre i loro sketch in giro per Milano quando di anni ne avevano ancora 22. Ecco com’erano quando hanno iniziato.

A cura di Lorenzo Longhitano

Ci vuole un certo sangue freddo per recitare una parte di fronte a degli sconosciuti inconsapevoli. Lo sa bene chi realizza candid camera e video di scherzi da pubblicare online, e tra questi lo sanno bene i theShow, che in Italia sono stati tra i primi a diffondere i video di esperimenti sociali. Oggi il gruppo di youtuber conta su numerosi membri e format tra scherzi, esperimenti, interviste e candid camera, ma il loro percorso online è iniziato da un'idea di Alessio Stigliano e Alessandro Tenace, youtuber ora trentenni che hanno iniziato a proporre i loro sketch in giro per Milano quando di anni ne avevano ancora 22. Ecco com'erano quando hanno iniziato.

La prima clip su YouTube

Il primo video YouTube dei TheShow risale al lontano 6 ottobre 2013, ormai quasi 8 anni fa. Si tratta di una semplice clip introduttiva nella quale i due ragazzi anticipano quale sarà il filo conduttore dei loro contenuti, ovvero gli esperimenti sociali. Nel primo vero contenuto pubblicato sulla piattaforma di condivisione, che risale a pochi giorni dopo, i due youtuber si esibiscono in Metodi di spesa alternativi: un esperimento nel quale filmano le reazioni dei clienti quando viene loro sottratta la spesa non ancora acquistata ma già scelta e infilata nel carrello. È l'inizio di una serie di test di osservazione che appassionano gli utenti e proiettano il duo in televisione, ospiti o autori di reality show e candid camera.

I theShow oggi

Oltre 1.200 video e più di 3 miliardi di visualizzazioni dopo, il gruppo ha tenuto come formula centrale quella degli scherzi e della ricerca delle reazioni da parte dei passanti inconsapevoli, moltiplicando però gli sforzi in tutte le direzioni: la tipologia di contenuti si è ampliata, i professionisti che affiancano il gruppo sono aumentati e anche l'organico degli inviati è cresciutoin numero. Di fatto, da ormai quasi due anni, il gruppo si è trasformato in una vera e propria azienda: la storia l'hanno raccontata gli stessi theShow sul loro profilo Instagram.