La trasformazione di Awed, com’era e com’è diventato lo youtuber che ha vinto l’Isola dei Famosi Quando ha iniziato il suo percorso su YouTube, Awed era appena maggiorenne. La sua prima clip è un video di reazione, della stessa tipologia che lo ha reso famoso nei mesi e negli anni successivi. Oggi ha quasi 2 milioni di iscritti al suo canale e incursioni nel mondo dell’editoria, del cinema, della musica e dei programmi TV.

A cura di Lorenzo Longhitano

La maggior parte delle persone oggi lo conosce come il vincitore dell'edizione 2021 dell'Isola dei Famosi, ma il percorso di Awed in realtà inizia da ben prima. Dietro al nome d'arte che si è dato l'ultimo protagonista del mondo dei reality si cela Simone Paciello, un ragazzo napoletano di 25 anni che ha iniziato a farsi conoscere dai suoi fan più affezzionati ormai a partire dal 2014. Sulla piattaforma di condivisione YouTube, Awed ha iniziato fin da subito a pubblicare video che l'hanno portato oggi a essere seguito stabilmente da quasi 2 milioni di persone. Quando ha iniziato il suo percorso era appena maggiorenne: la trasformazione che ha subito in questi anni, tra clip online e partecipazioni in TV, è evidente.

Il primo video di Awed su YouTube

La prima clip che figura sul canale YouTube di Awed risale al 9 dicembre 2014 ed è esattamente dello stesso genere che ha reso il ragazzo famoso negli anni successivi. Si chiama Il bambino più strano del mondo ed è un video di reazione, nel quale Simone commenta un altro filmato presente su YouTube. Dal primo video pubblicato a 18 anni e pochi mesi, la formula incontra il favore degli spettatori e lo youtuber prosegue sullo stesso percorso, commentando le clip nelle quali si imbatte o che gli vengono segnalate dal suo pubblico e percorrendo a suo modo la storia di YouTube e dei suoi video più peculiari.

Com'è Awed oggi

Dagli anni successivi il successo incontrato sulla piattaforma di condivisione gli apre le porte di altri progetti. Nel 2016 partecipa al programma Social Face su Sky, mentre sperimenta anche nel mondo dell'editoria e della musica, insieme ad Amedeo Preziosi e Riccardo Dose. La partecipazione all'Isola dei Famosi è solo l'ultima tappa di un percorso che lo ha visto condurre trasmissioni come il GFVIP Party e partecipare come attore al cinema nel film Natale al Sud. Nei suoi ormai 7 anni di vita pubblica Awed è maturato parecchio, passando da ragazzo ad adulto: il suo look non mente e la differenza tra gli anni degli esordi su YouTube e il 2021 è evidente.