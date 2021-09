La trasformazione di CiccioGamer89: com’era quando ha iniziato su YouTube e com’è oggi La storia online dello youtuber si accompagna al suo vissuto personale più di quella di altre star del web: nel corso della sua carriera sulla piattaforma di condivisione infatti il trentenne romano si è sottoposto a una serie di operazioni chirurgiche e a una dieta ferrea che ne hanno modificato sensibilmente l’aspetto e il fulcro di alcuni suoi video.

A cura di Lorenzo Longhitano

Più di 3 milioni e 300.000 iscritti all'attivo, una produzione sterminata da quasi 7.000 video registrati nel corso di nove anni e un totale di quasi un miliardo e mezzo di visualizzazioni sulla piattaforma di condivisione YouTube, che l'ha visto nascere artisticamente e reso famoso professionalmente. Cicciogamer89 è uno degli youtuber italiani più seguiti in assoluto nel nostro Paese, diventato celebre come appassionato di videogiochi ma ormai attivo e seguito anche su altri temi. La storia online di Cicciogamer – all'anagrafe Mirko Alessandrini – si accompagna al suo vissuto personale più di quella di altri youtuber: nel corso della sua carriera sulla piattaforma di condivisione infatti il trentenne romano si è sottoposto a una serie di operazioni chirurgiche e a una dieta ferrea che ne hanno modificato sensibilmente l'aspetto; contemporaneamente, l'attenzione per uno stile di vita più sostenibile l'ha portato a voler divulgare quanto ha imparato nel corso degli anni, fino a fare di questa materia l'oggetto di numerosi suoi video.

Gli inizi su YouTube

Dopo un esordio di breve durata terminato con la chiusura del canale da parte di YouTube, la carriera di Cicciogamer89 sulla piattaforma di condivisione ha avuto ufficialmente inizio il 9 luglio 2012, quando il ragazzo ha pubblicato sulla piattaforma un lungo video di commento al videogioco Gears of War 3. Mirko mostra da subito una certa dimestichezza nel dialogare con i suoi spettatori ma soprattutto vanta una costanza invidiabile, che lo ha portato a riuscire a pubblicare fin dall'inizio quasi un video ogni giorno. Tra i suoi titoli preferiti e più giocati figura un vero e proprio caposaldo della storia recente dei videogiochi, ovvero Fortnite, che lo ha aiutato a conquistarsi un buon seguito anche nel suo ingresso nel mondo dello streaming su Twitch.

Il bullismo e l'operazione

Il successo ottenuto da Mirko nel corso degli anni è stato fenomenale ma l'ha contemporaneamente messo sotto la lente di hater di ogni genere, che online e offline l'hanno preso di mira per via della sua forma fisica. Dopo aver denunciato apertamente il bullismo subito negli anni e quello più recente riversatogli addosso dagli hater, Cicciogamer ha deciso di reagire sottoponendosi a una serie di interventi chirurgici e a una dieta ferrea che hanno cambiato la sua vita portandolo a dimagrire di oltre 100 chili. Il suo percorso è stato il fulcro di numerosi video pubblicati sul suo canale, e l'attenzione per il cibo lo ha portato a incuriosire una nuova fetta di pubblico che ora lo segue anche per i consigli culinari che dispensa nelle sue ultime clip.