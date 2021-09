La trasformazione di St3pNy, com’era agli esordi il gamer prestato al mondo di YouTube Stefano Lepri è uno degli youtuber più noti in Italia, prestato alla piattaforma di condivisione dopo un inizio di carriera nel settore del gaming. Oggi ha 27 anni e dal momento del suo debutto a oggi è letteralmente maturato sotto gli occhi dei suoi fan, tanto che – per chi l’ha visto crescere – tornare a osservarlo per com’era all’inizio della sua carriera può fare un certo effetto.

A cura di Lorenzo Longhitano

Tra gli youtuber più conosciuti nel nostro Paese c'è sicuramente St3pNy, nome d'arte di Stefano Lepri. Il ragazzo è stato uno dei primi creator sulla piattaforma di condivisione video ad affermarsi nella categoria dei videogiocatori e lo ha fatto in giovanissima età. Nato l'11 giugno 11 giugno 1994, Stefano ha debuttato su youtube quando aveva appena 16 anni e – come altre star del web dal debutto precoce – è cambiato parecchio in questi anni. Oggi infatti Stefano di anni ne ha 27: dal momento del suo debutto a oggi, lo youtuber è letteralmente maturato sotto gli occhi dei suoi fan, tanto che – per chi l'ha visto crescere – tornare a osservarlo per com'era all'inizio della sua carriera può fare un certo effetto.

Il primo video YouTube di St3pNy

Iscritto a YouTube dal 2010 e già noto nel mondo del gaming come giocatore di Call of Duty, il primo video di St3pNy risale in realtà al 29 gennaio 2011. Le prime clip non lo ritraggono in volto: sono dei gameplay commentary, ovvero video nei quali descrive ciò che sta facendo sullo schermo. Nello stesso anno Stefano inizia però ad apparire in video facendosi conoscere ai suoi fan e iniziando a dare loro aggiornamenti non solo sull'andamento del suo canale, ma anche dettagli sulla sua vita personale e sulla sua quotidianità. Il mix – insieme alla notorietà della quale godeva stefano nel settore dei videogiochi competitivi – interessa e lega a lui una community sempre più numerosa.

St3pNy oggi, 10 anni dopo il debutto

Avanti veloce a più di 10 anni dopo, Stefano ha all'attivo più di 4 milioni e 300.000 iscritti a un canale YouTube dove ha pubblicato oltre 5.000 video che hanno ottenuto quasi due miliardi e mezzo di visualizzazioni totali. Non è più solo uno youtuber, ma un influencer presente su più piattaforme: da Instagram, dove ha ammassato altri 2 milioni e mezzo di utenti, a Twitch. Il suo focus continuano a essere i videogiochi, ma i formati che ha esplorato sono molteplici. In questi 10 anni Stefano è cresciuto anche fisicamente: superando l'adolescenza i suoi lineamenti sono maturati e il suo stile si è fatto meno improvvisato, anche se lo St3pNy ventisettenne è rimasto fedele al suo omologo sedicenne sotto almeno due punti di vista: gli occhiali vistosi e un ciuffo indomabile, che rimangono i suoi tratti caratteristici ancora oggi.