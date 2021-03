Su Instagram potrebbe essere presto in arrivo una novità che potrebbe fare comodo a chi lavora spesso con le storie: un adesivo dedicato ai sottotitoli, che traduce automaticamente in parole scritte tutto quello che viene pronunciato da chi parla nei video. La funzionalità è stata intercettata in anteprima da alcuni utenti con un accesso privilegiato alle novità del social, ma sembra che il tutto si avvenuto per errore: il social ha confermato di essere al lavoro sulla novità, ma anche di non avere per il momento alcun piano per metterla pubblicamente alla prova.

Nell'app di Instagram destinata al grande pubblico non c'è ancora traccia dell'adesivo, ma la sua presenza è stata documentata su Twitter da utenti che generalmente vengono considerati attendibili nel riportare le novità in arrivo sulla piattaforma di condivisione fotografica. L'applicazione dell'adesivo dovrebbe essere simile a quella dei normali sticker già disponibili tra le storie di Instagram, ma il funzionamento descritto è molto particolare: una volta posizionato nel video, l'adesivo dei sottotitioli attiva un motore di riconoscimento vocale che riconosce il parlato e lo trasforma in testo scritto – un po' come avviene con le funzionalità di dettatura incluse in molte tastiere su smartphone.

Le parole scritte sembrano apparire nel video proprio nel momento in cui vengono pronunciate, ma effettivamente non è chiaro se l'adesivo pensi davvero a sincronizzare i due elementi o se si tratti di una coincidenza. Instagram del resto ha confermato che la novità è in fase di sviluppo ma anche che si tratta di un adesivo che non dovrebbe neppure essere visibile al pubblico. Un'ipotesi è che gli sviluppatori stiano ancora lavorando sul sistema di riconoscimento vocale per renderlo compatibile un buon numero di lingue prima del lancio definitivo; se così fosse, prima di avere il nuovo sticker a disposizione potrebbero passare alcuni giorni, settimane o mesi. In ogni caso risulta difficile pensare che il sistema, arrivato a una fase di sviluppo così avanzata, venga scartato all'ultimo momento.