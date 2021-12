L’anno prossimo potrai tornare a vedere i post di Instagram in ordine cronologico La novità è stata anticipata dal numero uno della piattaforma, Adam Mosseri, e ripristina un sistema di navigazione molto apprezzato dai primi utenti dell’app.

A cura di Lorenzo Longhitano

La composizione della pagina principale di Instagram è il frutto di complessi algoritmi che determinano cosa il social reputa più interessante per i singoli utenti; il cambiamento è stato introdotto anni fa e ha sostituito il normale ordine cronologico dei post provenienti dagli account seguiti, non senza provocare però delusione e proteste in una parte non indifferente degli utenti. Ora quegli utenti potrebbero essere sul punto di ottenere giustizia: secondo quanto riferito dal numero uno di Instagram, gli sviluppatori del social stanno infatti lavorando per riproporre una versione della pagina iniziale più in linea con lo spirito originale dell'app.

La rivelazione è avvenuta mercoledì nel corso di una udienza davanti al Senato statunitense, durante la quale il responsabile del social Adam Mosseri ha informato i deputati presenti sulle misure di sicurezza che il social adotta e intende adottare nei confronti dei minori. La parziale marcia indietro anticipata ieri potrebbe però modificare parzialmente il funzionamento dell'intero social: introdotta nel 2016, la composizione algoritmica della pagina iniziale di Instagram ha indispettito molti, dando in un certo senso il via a una trasformazione in seno alla piattaforma – sempre più tesa a catturare e mantenere il più a lungo possibile l'attenzione degli utenti.

Gli algoritmi di Instagram, come quelli di tutte le piattaforme social e di condivisione, propongono contenuti da vedere in una lista personalizzata e basata sulle preferenze conscie o inconscie già formulate dai singoli utenti. Un like, un commento o una maggiore permanenza di fronte a una particolare foto porta a mostrare altre foto simili, oppure foto provenienti da account simili a quello dell'autore, o ancora contenuti provenienti dalla cerchia delle amicizie dell'autore, e così via. L'idea è proporre contenuti nuovi che abbiano il potenziale per mantenere gli utenti davanti allo schermo fino al momento di propinare loro il prossimo annuncio pubblicitario.

Leggi anche PlayStation 5 resterà introvabile anche l'anno prossimo

Se davvero gli sviluppatori di Instagram dovessero tornare a proporre un feed basato solamente sull'ordine cronologico dei post, i preziosi algoritmi integrati nella sezione principale dell'app finirebbero neutralizzati. Scegliere il vecchio sistema rimarrà comunque facoltativo, e l'ipotesi è che gli sviluppatori non metterà l'opzione esattamente in primo piano all'interno dell'app. Per averne la certezza occorrerà attendere qualche settimana: il rilascio della novità dovrebbe avvenire entro il primo trimestre del 2022.