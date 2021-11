L’app di TikTok è arrivata sulle TV: com’è e come funziona Il formato verticale dei video viene mantenuto, mentre le rimanenti parti dello schermo vengono utilizzate per visualizzare informazioni e interfaccia di navigazione.

A cura di Lorenzo Longhitano

A partire da questi giorni TikTok non è più un fenomeno esclusivamente legato agli smartphone e al web: lo sviluppatore ByteDance ha rilasciato infatti una versione dell'app dedicata alle piattaforme smart TV basate sul sistema operativo Android TV, il che vuol dire che chi possiede uno di questi dispositivi – che sia un dispositivo con funzionalità smart basato sul sofware Google o un set top box con le stesse caratteristiche – potrà presto scaricare l'app di TikTok per vederne i video sul televisore in salotto o in cucina.

Come funziona TikTok sulla TV

Il formato verticale dei video di TikTok viene mantenuto anche nella versione dell'app per Android TV, il che vuol dire che una parte abbondante dello schermo rimarrà sostanzialmente inutilizzata per buona parte dell'esperienza d'uso. Durante la riproduzione delle clip, le porzioni a destra e a sinistra del video saranno dedicate a informazioni come titolo e autore del video, brano in riproduzione, numero di like e numero di messaggi ottenuti dal tiktok: in sostanza si tratta di tutte le informazioni che nell'app per smartphone sono visualizzate in sovrimpressione rispetto al contenuto mostrato in quel momento. Esplorando i commenti di un video, si apre un pannello laterale che li mostra insieme al relativo tiktok.

L'interfaccia di navigazione

Lo spazio aggiuntivo a disposizione dello schermo televisivo viene utilizzato per un'interfaccia di navigazione pensata appositamente per sfogliare i contenuti dalla comodità del divano. Gli spettatori possono scegliere di visitare la consueta sezione Per Te personalizzata dagli algoritmi, ma anche di vedere solo i video provenienti dagli account seguiti, oppure le clip del momento divise per categorie come comicità, bellezza, sport, animali, cibo e molto altro.

Chi può utilizzare TikTok sulla TV

Lo sviluppatore ByteDance aveva già lanciato una versione di TikTok riservata agli smart TV Samsung, ma con la novità di questi giorni il software è stato messo a disposizione di un più vasto numero di dispositivi basati sul sistema operativo Android TV. Alcuni sono televisori, altri sono set top box e decoder: il tratto in comune è la presenza del Play Store – il negozio digitale di Google – nel menù dei contenuti. Per il momento purtroppo l'app è disponibile solo negli Stati Uniti e in Canada, ma considerato il successo globale della piattaforma non è escluso un debutto anche nel resto del mondo in tempi ragionevoli.