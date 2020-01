Dai suoi primi passi su YouTube, all'esperienza a Miss Italia fino alla sua relazione con Anima. Ai microfoni di Fanpage.it, la youtuber LaSabri, all'anagrafe Sabrina Cereseto, ha risposto alle domande di Google svelando alcune curiosità del suo cammino verso il successo tra il canale YouTube, la sua esperienza nella moda e i motivi per i quali ha lasciato Anima, il suo ex ragazzo. "Quello passato con Anima è stato un periodo molto importante nella mia vita, ho passato diverso tempo con Anima, ma le cose finiscono e bisogna sapere andare avanti" ha raccontato la Youtuber.

LaSabri e Anima

Una delle domande più frequenti su Google su LaSabri, è il suo rapporto con Anima. Uno dei creator più influenti di Youtube Italia che, da poco, è diventato ufficialmente il suo ex ragazzo. "L'anima è importante per il nostro corpo, noi viviamo con l'anima" – scherza Sabrina – "Quello passato con Anima è stato un periodo molto importante nella mia vita, ho passato diverso tempo con Anima, ma le cose finiscono e bisogna sapere andare avanti" ha raccontato.

Il video in tendenza con like e commenti disabilitati

Nell'ultimo video pubblicato nel suo canale, un video tra l'altro entrato nelle tendenze di Google, LaSabri ha deciso di disabilitare i like e i commenti. Il contenuto del video è in effetti molto introspettivo, d anche se non si conoscono le motivazioni che hanno spinto la Youtuber a prendere questa decisione, è possibile che commenti e like siano stati disabilitati per non dare forza ai suoi hater.

LaSabri e i tatuaggi

Oltre ai videogiochi e al raccontare la sua vita su YouTube, una delle passioni più grandi de LaSabri sono i tatuaggi. "Ho una grande passione per i tatuaggi" – racconta Sabrina – "Penso che il nostro corpo sia una tela, ma ognuno dei tatuaggi che vanno fatti sul corpo deve avere un motivo. Tutti i miei tatuaggi sono tutti motivati, ma non so quanti ne ho in totale: potrei averne una trentina.

LaSabri su Youtube

Con oltre 1,9 milioni di iscritti, LaSabri è una delle Youtuber più seguite in Italia. Il rapporto tra Sabrina e la piattaforma di Google è sempre stato forte ma, nel tempo, i video realizzati da LaSabri sono cambiati molto. "Ho iniziato cinque anni fa su YouTube come gamer, perché mi piacciono molto i videogiochi" – racconta – "poi nel tempo ho cambiato ed ho iniziato a raccontare tutto quello che combino nelle mie giornate, iniziando a pubblicare dei veri e propri Vlog della mia vita".

Come fa i video LaSabri

Anche questa è una delle domande più cercate su Google che vedono LaSabri come protagonista. "In realtà io vivo le mie giornate con due telecamere in tasca" – ci ha raccontato – "Quindi registro qualsiasi cosa che succede nella mia vita, perché mi piace condividerla con i ragazzi, sin da quando mi sveglio sono una macchinetta: mi alzo, accendo la telecamera e registro e racconto tutta la mia vita.