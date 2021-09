Le autorità fermano il razzo di Virgin Galactic: a luglio ha deviato dalla traiettoria prevista La FAA statunitense ha bloccato la SpaceShipTwo in attesa del completamento delle indagini sul 21esimo volo di prova, che durante il rientro a terra avrebbe deviato dalla traiettoria prevista.

A cura di Marco Paretti

Durante il volo che ha portato il suo fondatore nello spazio, il razzo di Virgin Galactic avrebbe deviato dalla traiettoria prevista per il rientro sulla Terra. Per questo la FAA statunitense ha bloccato la SpaceShipTwo in attesa del completamento delle indagini sul 21esimo volo di prova che ha portato un'intera crew di esseri umani nello spazio. Ora Virgin Galactic "non potrà far volare la SpaceShipTwo fino a quando la FAA non avrà approvato il rapporto sulla traiettoria di rientro errata o avrà confermato che l'errore non ha comportato rischi per la sicurezza pubblica".

Durante il test, il primo con un equipaggio intero a bordo, la navetta ha trasportato il fondatore Richard Branson e altri neo astronauti nello spazio, dove hanno passato qualche minuto in assenza di gravità prima di ritornare a terra. Inizialmente il volo è stato etichettato come un successo, ma nel corso dell'ultima settimana (circa due mesi dopo il volo) si è scoperto che in realtà qualche problema c'è stato. Durante la discesa, davanti ai due piloti della navicella si sarebbe accesa una spia rossa e gialla che indicava un problema con la velocità di ascesa del razzo, che non sarebbe riuscito ad accumulare abbastanza spinta per planare al rientro. Così, durante la discesa, i piloti hanno modificato la traiettoria uscendo dal percorso pianificato.

"Prendiamo questa situazione seriamente e stiamo attualmente ricercando le cause del problema per determinare come non farlo succedere nuovamente" ha spiegato un portavoce di Virgin Galactic, sottolineando che i membri dell'equipaggio non sono mai stati in pericolo durante il volo. Non è chiaro se questa investigazione influenzerà il lancio della Unity 23, la prossima missione spaziale di Virgin Galactic che a bordo avrà anche tre italiani. Il lancio è previsto per il prossimo mese ed è il primo che porterà un effettivo guadagno all'azienda.