Le Blackpink hanno superato Justin Bieber: sono le musiciste più seguite su YouTube Lo ha certificato la piattaforma di condivisione video: con quasi 70 milioni di iscritti al canale, il gruppo K-Pop al femminile nato a Seul nel 2016 non ha più rivali. Il cantante canadese, ora al secondo posto, è tallonato da un altro fenomeno coreano: i BTS, che dal 2013 continuano a crescere senza fermarsi.

A cura di Lorenzo Longhitano

La classifica globale dei musicisti più seguiti in assoluto su YouTube ha delle nuove protagoniste: si tratta delle Blackpink, gruppo di K-Pop al femminile nato a Seul nel 2016. In queste ore il canale YouTube della band ha raggiunto il numero record di 65 milioni e mezzo di iscritti, diventando il più seguito del mondo e detronizzando il precedente detentore del titolo – il canadese Justin Bieber.

L'annuncio è arrivato da YouTube Music, la divisione della piattaforma di condivisione dedicata agli artisti musicali, ma in poche ore è già diventato obsoleto; la band sta già infatti navigando spedita verso i 70 milioni di iscritti, spinta dall'ultimo successo pubblicato proprio in queste ore sul portale. Il brano in questione in realtà è una produzione solista: si tratta di Lalisa, realizzato dalla cantante Lisa ma ospitato sul profilo comune del gruppo. Il videoclip uscito il 10 settembre ha accumulato in un giorno ben 82 milioni di visualizzazioni, ed è fruttato al canale un milione di nuovi iscritti che ha permesso alle Blackpink di diventare le musiciste più seguite al mondo su YouTube dopo aver raggiunto la seconda posizione a settembre dell'anno scorso.

Justin Bieber

Il sorpasso su Justin Bieber insomma era all'orizzonte, ma il cantante canadese non può sicuramente lamentarsi dopo anni passati in cima alla classifica e potrebbe presto trovarsi al terzo posto nella classifica di YouTube. Dietro di lui al momento c'è infatti un'altra band simbolo del pop coreano, ovvero i BTS: il gruppo – con un seguito di centinaia di migliaia di fan anche in Italia – sta costruendo la sua scalata al successo globale dal 2013, e attualmente su YouTube vanta 57,7 milioni di fan; il suo tasso di crescita resta più alto di quello di Bieber, che potrebbe trovarsi sorpassato tra pochi mesi.