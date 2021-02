La scrivania da gaming è una scrivania per pc con una struttura e un design particolare, utile per permettere ai chi gioca ai videogiochi di avere una postazione ordinata e comoda. I gamer e in generale chi trascorre tanto tempo al pc anche per lavoro, necessitano di una scrivania con una struttura ampia che aiuti a migliorare la postura, avere più spazio e tenere in ordine i vari cavi, evitando ingombri.

Una buona scrivania da gaming deve innanzitutto essere robusta e avere dimensioni e forme che la rendano pratica e spaziosa, anche per chi utilizza doppi monitor. In più deve essere provvista di accessori e supporti, che consentano di avere tutto ciò che serve a portata di mano. Tra i modelli più apprezzati e richiesti ci sono sicuramente le scrivanie da gaming con luci Led, che creano un ambiente colorato e immersivo, ideale per il gioco. Scopriamo insieme quali sono le migliori scrivanie da gaming di quest'anno disponibili anche su Amazon.

Le 10 migliori scrivanie da gaming del 2021

Di seguito troverete le migliori scrivanie da pc gaming del 2021. Abbiamo selezionato i modelli presenti tenendo in considerazione i materiali, le dimensioni, l'ergonomia, il design, la presenza di accessori, il prezzo e le recensioni degli utenti che le hanno acquistate online, su Amazon.

1. Trust GXT 711

La scrivania da gaming ergonomica Trust GXT 711 è ottima per chi cerca comodità, comfort e spazio sufficiente per giocare. La struttura appare molto solida e presenta un bordo ergonomico che permette di mantenere la giusta postura quando si è al pc. Interessante anche il sistema di gestione dei cavi che vi permette di avere sempre la vostra postazione in ordine. Il modello include anche un portabicchiere e un supporto per cuffia. Misure totali: 115 cm x 76 cm. Ottimo il rapporto qualità/prezzo.

Pro: struttura ergonomica, portabicchiere e supporto cuffia inclusi, rapporto qualità/prezzo conveniente.

Contro: dimensioni non elevatissime ma comfortevoli

2. DlandHome

Altro modello interessante è questa scrivania da gaming economica di DlandHome, caratterizzata da una base di appoggio molto spaziosa. Si tratta di un modello perfetto per chi è alla ricerca di una scrivania solida e compatta che permette di poggiare tutto il necessario per giocare e non solo. Le misure totali sono 120 x 60 cm che permettono di mantenere tranquillamente la distanza di sicurezza dal monitor e, addirittura, di posizionarne più di uno.

Pro: prezzo economico, struttura solida, ideale per due monitor.

Contro: prodotto non adatto a un uso professionale, perfetto per giocare a casa.

3. All in one Desk PRO

Altro modello DlandHome è All in one Desk PRO. Si tratta di una scrivania da gaming consigliata soprattutto a chi è alla ricerca di un prodotto completo senza spendere troppo. La struttura è pensata per essere ergonomica in modo da aiutarvi a tenere una postura corretta durante il gioco. Il ripiano è realizzato in melamminico ovvero truciolare rivestito da un foglio protettivo e decorativo. La scrivania include anche due supporti portacuffie, o controller, e una griglia portacavi per tenere sempre tutto in ordine. Si tratta di una soluzione economica ma completa.

Pro: scrivania completa all-in-one, struttura ergonomica, griglia portacavi per un maggiore ordine.

Contro: non adatta a chi gioca con il doppio monitor.

4. Ultradesk Racer

Passiamo a un altro modello molto interessante: la scrivania da gaming con luci led di Ultradesk Racer. Misura 120 cm x 64 cm e permette di posizionare tutto il necessario per una postazione gaming completa in maniera ordinata. Presenta due uscite per i cavi oltre a un pratico portacavi posizionato sotto la superficie. Di sicuro tra i prodotti più completi grazie anche ai due supporti per cuffie, portabicchiere e torretta USB di caricamento per pad rimovibile. La struttura è in metallo e presenta luci LED laterali che gli conferiscono un aspetto ancora più accattivante.

Pro: luci LED colorate incluse, supporti per cuffie, portabicchiere e torretta USB.

Contro: leggermente più cara rispetto agli altri moelli, ma giustificato dall'elevata qualità e versatilità.

5. Scrivania Gaming

Per chi cerca un modello robusto suggeriamo questa scrivania gaming di One Living . La struttura è infatti realizzata in conglomerato ligneo nobilitato con resine melaminiche che offre robustezza e resistenza. Le misure sono ampie ed è possibile scegliere tra la variante da 140cm, quella da 160cm o quella da 180cm con una profondità di 80cm. Lo spazio elevato permette di posizionare al meglio tutte le componenti, compresi anche tre monitor. Prezzo economico per un modello resistente nel tempo.

Pro: struttura solida, misure elevate, adatta anche a tre monitor.

Contro: prezzo non economico ma commisurato alla grandezza a alle potenzialità.

6. HOMCOM

La scrivania da gaming angolare di HomCom rappresenta una soluzione ideale per riempire angoli inutilizzati con una scrivania da gioco ampia e spaziosa. La struttura appare molto resistente, realizzata in acciaio, con il piano di lavoro costituito da pannelli truciolari e una finitura melamminica.

I piedini sono in gomma antiscivolo, materiale che assicura una certa stabilità dell'intera struttura, e sono completamente regolabili in modo da poter determinare l'altezza in base a come si è più comodi. Le dimensioni la rendono ideale anche per un doppio monitor.

Pro: struttura angolare, superfice ampia, ideale per più monitor.

Contro: non adatta a chi ha poco spazio.

7. Arozzi Leggero Desk

Altra soluzione che consigliamo è questa scrivania per pc gaming di Arozzi. In particolare presenta una buona superficie da 117 x 72 cm sulla quale poter disporre al meglio componenti e accessori.

La disposizione a tre uscite è pensata per ospitare fino a tre monitor con una gestione dei cavi intelligente al di sotto della superficie. Questo permette di avere sempre tutto in ordine. La struttura è realizzata in solido acciaio mentre la superficie è interamente ricoperta da un tappetino per mouse rendendola, a tutti gli effetti, un unico grande mousepad.

Questo è ottimo per videogiocare in maniera più comoda.

Pro: predisposizione per tre monitor, struttura in acciaio, superficie ottimizzata per mouse.

Contro: ha un prezzo commisurato a prodotti professionali.

8. COSTWAY Gaming Desk

Per chi cerca un modello di qualità, robusto e accessoriato, questa scarivania da gaming di fascia alta Costway è la soluzione più adatta. Parliamo di una scrivania completa che include due porta auricolari, un porta bicchiere e un multi porta USB. Oltre a questo è presente un supporto per controller con ben 4 porte USB per poter ricaricare smartphone e tablet in maniera rapida, avendoli sempre a portata di mano. Le gambe della scrivania sono decorate con luci Led per un'atmosfera di gioco intensa e immersiva. Per quanto riguarda la struttura questa è realizzata completamente in acciaio con le gambe in solida lega di alluminio. Il risultato è una scrivania solida e stabile sulla quale poter giocare e lavorare al meglio.

Pro: multi porta USB, supporto per controller, luci LED.

Contro: dimensioni non elevatissime, ma funzionali per chi ha poco spazio.

9. DlandHome all in one Desk PRO

La DlandHome all in one Desk PRO è una soluzione completa di fascia media per chi vuole una scrivania da gaming che consenta di avere tutto a portata di mano. Include infatti un portabicchiere, un posacenere (che può essere utilizzato come portabicchiere aggiuntivo) e due supporti per cuffie e pad.

In più presenta l'illuminazione LED RGB che è possibile regolare variando tra 7 colorazioni differenti, per personalizzare al massimo l'ambiente di gioco. Il piano di gioco è realizzato in legno ecologico di qualità E1 senza colla industriale, resistente e non inquinante.

La scrivania risulta molto semplice da montare e, inclusi nella confezione, sono presenti tutti gli attrezzi e gli accessori necessari per il montaggio.

Pro: illuminazione LED RGB a 7 colorazioni, materiali di costruzione ecologici, semplice da montare.

Contro: dimensioni non adatte a chi usa più di un monitor, ma perfetta per chi cerca altri comfort.

10. Meerveil Scrivania per Computer

Concludiamo con questa scrivania per computer proposta da Meerveil, un modello economico ma funzionale. Il telaio è in solido metallo mentre il piano di lavoro, in legno, presenta uno spessore di 16mm, risultando particolarmente resistente.

Il design è minimale e semplice, rendendola adatta a qualsiasi ambiente. Ideale per ospitare un monitor da gaming o lavoro, misura 100 x 50 x 75 cm, delle dimensioni che permettono di installarla anche in stanze piccole con poco spazio a disposizione.

Si tratta di una soluzione semplice per posizionare al meglio il computer, riducendo l'ingombro.

Pro: prezzo economico, design minimale, dimensioni contenute.

Contro: gli utenti non segnalano contro importanti.

Guida all'acquisto

Dopo aver visto i diversi modelli di scrivanie da gamer è importante capire anche quali siano gli aspetti più importanti per poter scegliere quella giusta. In particolare, vi suggeriamo di valutare attentamente prima dell'acquisto le dimensioni, i materiali e la resistenza e il design.

Dimensioni

La prima cosa che vi invitiamo a valutare sono le dimensioni della scrivania. Questa infatti deve essere presa tenendo conto sia dello spazio che avete a disposizione in casa per la vostra postazione da gaming, sia della superficie sulla quale andrete poi a installare i vari componenti.

Forma e stabilità

Le scrivanie possono essere di varie forme ed è fondamentale scegliere quella giusta in base a dove deciderete di posizionarla.

In particolare esistono:

Scrivania rettangolare: la classica scrivania sfruttabile da un singolo lato e di forma rettangolare.

la classica scrivania sfruttabile da un singolo lato e di forma rettangolare. Scrivania multipiano: sono scrivanie un tantino più sofisticate che prevedono più piani, in genere 2, in modo da poterne utilizzare uno solo per il monitor e l'altro per mouse, tastiera e altre componenti.

sono scrivanie un tantino più sofisticate che prevedono più piani, in genere 2, in modo da poterne utilizzare uno solo per il monitor e l'altro per mouse, tastiera e altre componenti. Scrivania ad angolo: una scrivania a 2 o 3 lati che permette di sfruttare al meglio gli angoli della stanza.

Qualsiasi sia la vostra scelta vi consigliamo comunque di valutare attentamente anche la stabilità e di controllare che la scrivania da gaming resti sempre ben salda.

Organizzazione dei cavi

Prima ancora di passare ad altri aspetti tecnici tenete conto dei fori per i cavi e, in generale, dell'organizzazione di questi ultimi. Il numero di fori è fondamentale in quanto vi permette di capire quanti monitor, tastiere, mouse ecc. potrete installare sulla vostra scrivania.

In più organizzare i cavi attraverso una griglia, comunque dello spazio sufficiente, vi permetterà di tenere la vostra postazione in modo più ordinato.

Materiali e resistenza

Arriviamo alla struttura e, in particolare, ai materiali e alla resistenza. Poiché una scrivania da gamer è una base che deve sostenere oggetti anche pesanti come monitor, pc, torri di caricamento e così via, è fondamentale che sia abbastanza resistente. In genere per queste scrivanie sono utilizzati materiali metallici o in legno, in grado di garantire una buona resistenza. Alcuni modelli sono realizzati addirittura in fibra di carbonio.

Design ed ergonomia

Una scrivania da gaming deve necessariamente essere comoda ed ergonomica. I giocatori più navigati sanno bene che durante una sessione è possibile stare al pc anche per diverse ore. Se si gioca con una postura scorretta, però, a lungo andare si rischia di avere problemi anche gravi alla schiena. Proprio per questo le moderne scrivanie per gamer sono pensate per avere un design ergonomico che vi aiuti a tenere sempre la corretta postura ed evitare danni.

Accessori e supporti

Anche se non rappresenta un fattore determinante, la presenza di eventuali accessori può essere un plus importante. Come abbiamo visto scorrendo anche i vari modelli presenti in classifica, spesso le migliori scrivanie hanno, di serie, vari supporti che "semplificano la vita" del gamer e in generale lo aiutano a tenere tutto in ordine.

Stiamo parlando ad esempio del portabicchiere, del supporto per cuffie o dei vari compartimenti, fondamentali per non avere oggetti sul piano di gioco. Alcuni modelli includono anche la torretta di caricamento per pad, utile naturalmente a chi li usa al posto di mouse e tastiera.

Quest'ultima, poi, spesso ha un suo vassoio estraibile a parte nel quale inserirla.

Alcuni modelli includono inoltre l'illuminazione LED con varie possibilità di scelta per quanto riguarda i colori. Le luci LED permettono di creare un ambiente di gioco ancora più immersivo e coinvolgente. Non a caso molti gamer prediligono proprio questo tipo di soluzione.

Marca

Scegliere una scrivania da gaming di una buona marca significa sicuramente avere in casa un prodotto di qualità. Considerate infatti che, una volta installata, la scrivania dovrà essere la vostra base sulla quale giocare per molto tempo. Tra le migliori marche segnaliamo Trust che rappresenta un punto di riferimento in questo settore ma anche Ultradesk e DlandHome.

Prezzo

Concludiamo questa guida all'acquisto con il prezzo. Le varie scrivanie possono presentare naturalmente dei costi differenti in base ai fattori che abbiamo appena visto. Ci sono scrivanie da gaming economiche con prezzi molto accessibili e altre che arrivano anche a sfiorare o superare i €300.

Il consiglio è di scegliere la scrivania in base anche all'effettivo utilizzo che ne farete. Se siete giocatori sporadici magari può anche andar bene un modello economico ma, se siete dei gamer abitudinari, è bene scegliere una base solida e resistente che duri nel tempo, anche spendendo qualcosa in più.