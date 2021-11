Le nuove voci Disney di TikTok censurano le parole gay e lesbica La novità ha debuttato pochi giorni fa con una lista di protezione composta da insulti impronunciabili, nella quale però sono state inserite anche le parole gay e lesbian.

A cura di Lorenzo Longhitano

Negli scorsi giorni su TikTok hanno fatto il loro debutto alcune voci molto particolari: si tratta dei personaggi di alcuni dei film e delle opere di animazione Disney, frutto di una partnership tra la piattaforma di condivisione cinese e il colosso dell'intrattenimento statunitense. La novità è un software che legge il testo nei video in lingua inglese con la voce desiderata, ma è partita con il piede sbagliato: come hanno fatto notare molti utenti, il sistema censura automaticamente le parole gay e lesbica, rifiutandosi di leggerle.

Le nuove voci di TikTok

Le prime funzioni di text-to-speech hanno debuttato su TikTok mesi fa per rendere più accessibile la piattaforma, ma i gestori si sono presto accorti che gli utenti hanno iniziato a puntare su queste funzioni per rendere i video più interessanti. Da qui nasce la partnership stretta con Disney, che ha inserito nella sintesi vocale di TikTok nuovi timbri che ricordano quelli dei personaggi iconici delle opere finite sotto l'ombrello della casa di Topolino: si va da Stitch di Lilo & Stitch a C-3PO, passando per Chewbacca, Rocket de I Guardiani della Galassia e altri ancora. Non è chiaro se e quando l'opzione rimarrà disponibile, ma quel che è già emerso è che la possibilità di far parlare i personaggi Disney è stata sottoposta a restrizioni che per alcuni osservatori sfiorano la discriminazione.

Le critiche degli utenti

Tra tutto quello che è possibile far dire alle nuove voci di TikTok è stato infatti escluso ogni riferimento a gay e lesbiche. Quando i due termini compaiono in un testo inserito in uno dei video vengono ignorati dal software, che li esprime come un imbarazzante silenzio saltando alle parole successive. È possibile che i responsabili della nuova funzionalità hanno inserito questi due lemmi in una lista nera compilata per evitare che le voci al debutto tocchino temi considerati sensibili dagli sviluppatori, ma il risultato ottenuto sta facendo urlare alla censura da più parti.