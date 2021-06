Notti magiche, inseguendo un gol. Pochi slogan sono entrati nell’immaginario collettivo come quel verso coniato per il ritornello della canzone ufficiale dei Mondiali di calcio italiani del 1990. Se all’epoca a dare enfasi alla cosa c’erano anche le voci di Edoardo Bennato e Gianna Nannini, una volta slegata dalla canzone la frase “notti magiche” ha assunto il potere di evocare in un attimo calde serate estive, passate a fare il tifo per gli Azzurri, meglio se in compagnia. Come faremo adesso, con l’Italia di Roberto Mancini tra le Nazionali protagoniste degli Europei 2020 che ci accompagneranno fino all’11 luglio. Dopo la cocente delusione della mancata qualificazione agli ultimi Mondiali, la speranza è quella di tornare alle grandi vittorie dei Mundial di Spagna ’82 e Berlino 2006.

Il campionato europeo di calcio è una manifestazione stregata per l’Italia: in 60 anni di storia siamo riusciti a vincerlo una sola volta, nel lontano 1968, mentre molte sono state le delusioni, spesso arrivate a un passo dal traguardo. Come nelle ultime due finali raggiunte: quella del 2000, quando l’Italia venne sconfitta al Golden Gol dalla Francia dopo essere stata a lungo in vantaggio, o nel 2012, travolta con un 4-0 senza appello dalla Spagna. Ma adesso è il momento della rivincita. Questa sarà un’edizione speciale del torneo, che si svolgerà in forma itinerante in undici città europee, e la nostra Nazionale si presenta al via tra le possibili sorprese. Alle spalle delle favoritissime Francia, Germania e Inghilterra, ci sono gli Azzurri, che arrivano sull’onda dell’entusiasmo delle ultime prove.

