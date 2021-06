La piattaforma di streaming Twitch deve ancora chiarire come desidera procedere con il fenomeno dei contenuti ammiccanti che proliferano sulla sua piattaforma. Questo weekend dal portale di proprietà di Amazon sono infatti spariti i canali di due delle personalità più popolari – ovvero Amouranth e Indiefoxx: le due ragazze sono principalmente attive proprio in questo filone di dirette che recentemente ha attirato polemiche, ma la decisione di sospendere i loro profili sembra andare in contrasto con quanto deciso in merito a questi contenuti soltanto pochi giorni fa. La motivazione potrebbe essere una nuova tipologia di diretta che le due hanno iniziato a proporre, nella quale si esibiscono in abiti aderenti e sospirano all'interno del microfono.

I precedenti

Nei mesi scorsi sulla piattaforma si sono diffuse particolari dirette girate all'interno di vasche idromassaggio, nelle quali i protagonisti si esibiscono in costumi attillati mentre interagiscono con gli spettatori e puntano spesso su aspetti provocatori. Nato come espediente per aggirare il regolamento stringente di Twitch che impedisce di puntare su nudità all'interno delle trasmissioni, il fenomeno ha assunto proporzioni talmente rilevanti che la piattaforma è intervenuta lanciando una apposita sezione dedicata a queste dirette. Negli scorsi giorni però si è verificata la sospensione di Amouranth e Indiefoxx, due delle personalità più seguite legate a questi contenuti: le due ragazze hanno immediatamente comunicato quanto subito sui propri canali social, ottenendo un riscontro più che positivo da parte dei fan; Amouranth in particolare ha approfittato dell'espulsione per pubblicizzare il proprio profilo presente sul portale a pagamento per adulti OnlyFans, ottenendo un elevato numero di nuovi iscritti.

Le nuove dirette nel mirino

La questione resta però irrisolta: Twitch non ha rivelato le motivazioni che hanno spinto i moderatori a sospendere i profili delle due modelle, ma il sospetto è che il provvedimento abbia a che fare con contenuti diversi dalle normali dirette in vasca idromassaggio. In particolare – è il sospetto degli osservatori – i gestori del sito potrebbero essersi mossi contro i contenuti di tipo ASMR trasmessi da entrambe. Quest'ultima tendenza riguarda principalmente streamer di sesso femminile e prevede che sospirino o gemano all'interno di speciali microfoni ad alta definizione, il tutto vestite con leggings aderenti. Definito ASMR TikTok Leggings Yoga Meta, il fenomeno è di diffusione relativamente recente e – pur non puntando sulla nudità dei protagonisti – presenta comunque un sottotesto sessuale neanche troppo nascosto.

In riferimento alle dirette dalle vasche idromassaggio Twitch aveva affermato con un certo ritardo e dopo più di uno scivolone di non avere alcuna intenzione di punire i suoi creator per la loro eventuale avvenenza. Anche in questo caso la piattaforma dovrà decidere come comportarsi: vietando questi contenuti rischia di perdere personalità capaci di attirare migliaia di spettatori; ammettendoli, non potrà decidere di sospendere chi supera questi limiti.