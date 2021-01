Il ghiaccio sul parabrezza la mattina, l’umidità che si condensa sui vetri, il motore che fatica a partire, le strade rese più insidiose dalla neve, dal ghiaccio e dalla pioggia: la stagione invernale è senza dubbio quella che maggiormente mette alla prova le automobili (e gli automobilisti). E se fino ad autunno inoltrato si può in qualche modo “tirare avanti”, quando il freddo arriva davvero non si può più rimandare: bisogna preparare la propria auto per non farsi cogliere di sorpresa. Ma tenere nella tasca della portiera il “raschietto” per liberare il parabrezza dal ghiaccio non è sufficiente: per affrontare l’inverno in sicurezza si deve tener conto anche di altri elementi.

A partire dagli pneumatici: dal 15 novembre al 15 aprile è infatti obbligatorio (per la circolazione fuori dai centri abitati) montare gli pneumatici invernali oppure avere a bordo le catene da neve. E adeguarsi non è solo una questione di sicurezza: se si viene fermati e l’auto non ha le dotazioni necessarie, la multa può andare da 85 a 338 euro. Sempre in tema di pneumatici e di sicurezza, prima di affrontare l’inverno è anche buona pratica controllare lo stato di usura del battistrada: il codice della strada prevede che lo spessore minimo sia di 1,6 millimetri, ma secondo gli esperti gli pneumatici sono più sicuri se lo spessore è maggiore. E non bisogna dimenticare di verificare la pressione: le gomme sgonfie (ma anche troppo gonfie) non garantiscono la necessaria stabilità dell’auto e, soprattutto d’inverno, possono provocare slittamenti sul ghiaccio.

Per preparare l’auto per la stagione invernale non bisogna poi dimenticare di controllare la carica della batteria (che proprio d’inverno compie il maggiore sforzo sia per avviare il motore sia per garantire l’alimentazione di tutte le componenti elettriche che durante l’estate non vengono utilizzate, dallo sbrinatore ai sedili riscaldabili), per evitare di trovarsi in panne proprio nel momento del bisogno. E da controllare sono anche il liquido lavavetri (che deve essere specifico per l’inverno, oppure miscelato secondo le proporzioni indicate dal produttore) per evitare che geli nelle condutture bloccando lo spruzzatore e i tergicristalli, che se usurati vanno cambiati per garantire la visibilità anche durante le condizioni meteorologiche invernali.

Infine, tra le verifiche importanti per arrivare preparati ad affrontare l’inverno, ci sono il liquido di raffreddamento (che deve contenere una quantità sufficiente di antigelo per evitare danni al motore) e l’olio motore: durante l’inverno è consigliato utilizzarne uno meno viscoso, che alle basse temperature circola meglio (ma bisogna fare attenzione, perché meno viscosità significa anche meno potere lubrificante).

