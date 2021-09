L’iPhone 13 sarà presentato il 14 settembre A confermalo è l’invito inviato pochi minuti fa alla stampa da parte di Apple, mail nella quale viene appunto indicata la data di presentazione del nuovo smartphone della mela: il 14 settembre. Dovremo quindi attendere solamente una settimana prima di poter scoprire tutte le novità del nuovo modello.

A cura di Marco Paretti

Quest'anno Apple torna a presentare i suoi smartphone subito dopo l'estate: l'iPhone 13 sarà presentato il prossimo 14 settembre. Lo conferma l'invito inviato pochi minuti fa alla stampa da parte dell'azienda di Cupertino, mail nella quale viene confermata la data di presentazione del nuovo smartphone della mela. O per lo meno del keynote che, però, quest'anno dovrebbe avere subito come protagonista il telefono di nuova generazione. Accompagnato, forse, da un nuovo Apple Watch. Dovremo quindi attendere solamente una settimana prima di poter scoprire quali novità attenderanno gli utenti al lancio del prossimo modello di iPhone, il cui arrivo dovrebbe avvenire circa una settimana dopo il keynote del 14 settembre. La presentazione quest'anno torna ad essere a settembre dopo che nel 2020 era stata spostata ad ottobre a causa della pandemia.

L'invito arrivato pochi minuti fa non fa trapelare nulla: com'è ormai usanza per l'azienda di Cupertino, la mail riporta solamente l'orario, un'immagine e una breve frase. In questo caso l'immagine ritrae il logo della mela sullo sfondo di un lago. La scritta, invece, recita: "California Streaming". Difficile trovare un collegamento al prodotto da questa frase, che sembra solamente rifarsi alla presentazione in diretta streaming e non dal vivo come in periodo pre pandemia. L'anno scorso, invece, la frase rimandava alla presenza del 5G: in quel caso l'invito recitava "Hi, speed".

Per quanto riguarda il numero di modelli che Apple presenterà il prossimo 14 settembre, anche quest'anno la lineup dovrebbe essere caratterizzata da quattro modelli differenti. Oltre al modello base, quindi l'iPhone 13, l'azienda di Cupertino dovrebbe annunciare anche l'iPhone 13 Pro e l'iPhone 13 Pro Max, i successori ufficiali della linea presentata ormai due anni fa. Confermato, pare, anche l'arrivo di un nuovo iPhone 13 Mini, una versione leggermente più piccola del suo dispositivo. Tutta la linea dovrebbe essere caratterizzata da forme simili a quelle dell'attuale lineup, quindi con l'aspetto squadrato. Insieme ai nuovi iPhone dovrebbe arrivare anche un nuovo Apple Watch, sempre con una cassa squadrata e non più rotondeggiante.