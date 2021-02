in foto: (Foto: YouTube, EverythingApplePro)

Le prime indiscrezioni sui prossimi iPhone 13 realizzati da Apple hanno iniziato a circolare anche quest'anno. Le tempistiche del resto sono quelle consuete: il telefono si avvicina alla fase di produzione, ma nella mente degli ingegneri della casa di Cupertino ha già una forma ben definita. Tra i dettagli del nuovo gadget — o meglio della nuova gamma di gadget — uno è emerso in queste ore grazie al leaker Max Weinbach e a EverythingApplePro, e sta facendo parlare di sé online: si tratta di uno schermo sempre acceso, always on, che rimarrà in funzione per mostrare informazioni come ora e notifiche senza particolare impatto sulla durata della batteria.

Cos'è uno schermo always on

Le funzionalità always on non sono una novità nel settore tecnologico: si tratta di accorgimenti applicati all'utilizzo di un display che permettono a quest'ultimo di visualizzare informazioni basilari consumando una minima frazione dell'energia altrimenti richiesta da un utilizzo a pieno regime. Alcuni pannelli basati su tecnologia oled rimangono completamente spenti ad eccezione dei pixel utilizzati per riprodurre il testo desiderato o delle semplici immagini; altri lcd abbassano drasticamente il valore della retroilluminazione; altri ancora riescono ad aggiornarsi una sola volta al secondo contro le normali 60 o più. Il risultato è il medesimo: lo schermo consuma pochissima energia ma rimane utile in alcuni scenari, ad esempio quando un telefono è poggiato sulla scrivania o uno smartwatch deve semplicemente mostrare l'ora.

Come sarà iPhone 13 con schermo sempre acceso

Non per niente la casa di Cupertino ha già impiegato questa tecnologia a bordo dei suoi ultimi Apple Watch, riprendendola da prodotti che già la sfruttavano da tempo. Con tutta probabilità la funzione always on sarà attivabile e disattivabile a piacimento; quando attiva — una volta messo il telefono in standby — lo schermo non verrà spento del tutto: semplicemente, tutte le informazioni e lo sfondo spariranno per fare posto soltanto all'ora e all'icona della batteria, mentre eventuali notifiche appariranno all'arrivo.