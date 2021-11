Lo youtuber Klaus ha scalato il Monte Bianco: il video dell’impresa Il creator attivo sulla piattaforma dal 2013 ha pubblicato in queste ore un video-diario di quella che definisce una delle esperienze più belle della sua vita.

A cura di Lorenzo Longhitano

Dalle vette di YouTube a quelle del monte più alto d'Europa: il percorso di Klaus – creator attivo sulla piattaforma di condivisione dal lontano 2013 – è arrivato a toccare la cima del Monte Bianco, a 4.810 metri di altezza: l'esperienza l'ha raccontata lo stesso youtuber con un video pubblicato in queste ore sul portale, anche se in realtà risale a giugno di quest'anno.

La clip che ha fatto capolino ieri sul canale YouTube di Tudor Laurini – in arte Klaus – è strutturata come un video-diario dell'esperienza ed è accompagnata dalla didascalia dell'autore: "Son molto orgoglioso di portarvi finalmente una delle storie più belle della mia vita, una di quelle per le quali vado più orgoglioso ovvero la storia di quando ho scalato il Monte Bianco. la montagna più alta d'Europa". Il racconto inizia introducendo il compagno di viaggio di Klaus, ovvero l'alpinista Hervè Barmasse che ha guidato lo youtuber e un team di altre otto persone (tra le quali il collega Emanuele Malloru) nella scalata, e prosegue con l'inizio della spedizione vera e propria. Prima però di proseguire con l'ascesa verso la vetta del Bianco, Klaus propone dei flashback della settimana precedente, durante la quale si è allenato insieme al resto della spedizione scalando altre due vette: monte Breithorn e monte Poluce. Il racconto è un alternarsi tra le immagini dell'impresa e le spettacolari riprese aeree catturate via drone del paesaggio mozzafiato che si è parato davanti agli occhi del gruppo. Il tutto è tenuto insieme dalla voce narrante di Klaus che ripercorre le tappe principali dei tre viaggi raccontando i problemi incontrati e le emozioni provate.

Tra imprevisti e partecipanti costretti ad abbandonare la spedizione, la clip di circa 20 minuti vede Klaus terminare il suo percorso seguendo la via dei Trois Mont Blanc e conquistando infine la vetta del Monte Bianco, con un consiglio dedicato agli spettatori: "Se anche voi avete una passione, qualcosa che vi stimola o che vi emoziona, inseguitela. La strata può essere infinita, ma fidatevi: una volta arrivati là sopra, sul vostro tetto d'Europa, la gioia sarà immensa".