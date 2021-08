Luis Sal ha trasformato le sue vacanze in un reality per YouTube Lo youtuber ha annunciato con un trailer l’arrivo della sua ultima fatica. L’opera – battezzata Realiti – seguirà infatti un periodo di sostanziale silenzio da parte di Luis, che pur essendosi lanciato in progetti paralleli non pubblicava contenuti di rilievo sul suo canale da ormai più di sei mesi.

A cura di Lorenzo Longhitano

Un video diario estivo trasformato in un reality show: è questo l'ultimo progetto dello youtuber Luis Sal, finito già sotto i riflettori negli scorsi giorni per essersi mostrato insieme al collega Fedez in un costume mankini che ricalca lo stile del personaggio comico Borat. A differenza do quanto avvenuto settimana scorsa però, la nuova fatica del creator ventiquattrenne ha generato parecchia attenzione presso i fan più accaniti dello youtuber: l'opera – battezzata Realiti – seguirà infatti un periodo di sostanziale silenzio da parte di Luis, che pur essendosi lanciato in progetti paralleli non pubblicava più contenuti di rilievo sul suo canale da più di sei mesi.

L'anteprima su YouTube

A dimostrazione del livello di attesa dei fan di Luis c'è il fatto che la clip con la quale è stato annunciato l'arrivo di Realiti è finita da sola tra i video in tendenza di YouTube nel nostro Paese. La clip non è altro che un trailer dal quale però i seguaci più accaniti dello youtuber possono già immaginare cosa aspettarsi dall'opera completa. Nell'anteprima della durata di circa un minuto si alternano con un montaggio veloce i protagonisti di Realiti, che a sua volta si annuncia come un diario di viaggio: una raccolta di momenti salienti delle vacanze che Luis Sal ha passato con amici e colleghi youtuber.

Il formato reality

I ragazzi che scandiscono i secondi dell'anteprima sono tutti personalità note del mondo dei video online: dallo streamer e youtuber Sdrumox al creator Homyatol, anche lui particolarmente attivo sulla piattaforma di streaming Twitch (dalla quale era stato anche espulso temporaneamente sul finire dell'anno scorso). La premessa è che il gruppo di protagonisti sia il medesimo che ha partecipato al viaggio in Slovenia documentato pochi anni fa dallo stesso Luis, ma a incuriosire i fan dello youtuber c'è anche il formato scelto per il montaggio dei contenuti, ovvero quello dei reality show. Oltre al titolo annunciato, nel trailer i protagonisti parlano direttamente con la telecamera in sessioni dedicate ai telespettatori, giocando con le convenzioni proprie del genere.

Per capire quale direzione prenderà Realiti occorrerà aspettare qualche giorno: l'uscita è prevista per il 30 di agosto sul canale di Luis, ma non è chiaro se il video che vedrà la luce sarà autoconclusivo o il primo di una serie di clip che saranno rilasciate in sequenza.